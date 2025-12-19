NBA》巴特勒砍31分做白工 太陽靠致勝罰球1分險勝勇士

巴特勒。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客太陽，兩隊一路激戰到最後關頭，終場前21秒，勇士靠著柯瑞（Stephen Curry）罰球扳平戰局，雙方戰成98：98，太陽最後一波進攻造成犯規，古德溫（Jordan Goodwin）在罰球線上兩罰中1，最終太陽以99：98險勝，賞給勇士3連敗。

勇士一哥柯瑞傷癒回歸後都繳出不俗表現，但球隊還是吞下2連敗，今天則是作客太陽，力拚止敗。

今天開賽雙方展開拉鋸，首節打完勇士暫時取得3分領先，進入第2節太陽持續緊咬，但勇士靠著波斯特（Quinten Post）三分球和巴特勒（Jimmy Butler III）發揮，一度擴大優勢，半場打完暫時以53：46領先。

上半場巴特勒繳出全隊最高16分，柯瑞僅拿下5分；布魯克斯（Dillon Brooks）上半場攻下20分全場最高，半場打完勇士以53：46領先。

易籃後，太陽展開反撲，第3節打出24：18攻勢追到1分差，末節也挾著這股氣勢一舉超車；終場前1分半鐘，勇士還以91：96落後，但柯瑞在罰球線上拿下3分，加上巴特勒在35秒時飆進追平三分球，雙方戰成96：96平手。

布克隨後跳投放進超前兩分，柯瑞切入遭犯規，他在罰球線上兩罰俱中，雙方再度戰成98：98平手，太陽最後一擊未果，但造成犯規，古德溫在罰球線上兩罰中1，只留下0.4秒給勇士，最後太陽就靠著這1分差帶走勝利。

勇士巴特勒今天繳出全場最高31分、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）18分次之，柯瑞15分、9籃板、7助攻；太陽方面，布克繳出全隊最高25分，布魯克斯24分次之。

