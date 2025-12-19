自由電子報
NBA

NBA》東契奇45分華麗大三元寫紀錄 湖人逆轉爵士收2連勝

2025/12/19 13:08

東契奇。（美聯社）東契奇。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕湖人今天靠著東契奇（Luka Doncic）繳出45分、14助攻、11籃板的大三元數據，加上詹姆斯（LeBron James）拿28分、10助攻、7籃板，以143：135逆轉爵士，收下2連勝。

湖人因三分球準星不佳，只有19投5中，反觀爵士17投10中，導致上半場打完還以73：78落後，但紫金大軍在下半場收復失土，靠著東契奇、詹姆斯聯手拿20分，加上史馬特（Marcus Smart）也加入得分行列挹注9分，單節打出41：29的反擊攻勢，完成逆轉勝。

東契奇成為貝勒（Elgin Baylor）之後，湖人隊史第二位拿下45分大三元的球員，另外，東契奇還送出5抄截，是自喬丹（Michael Jordan）、坎寧漢（Cade Cunningham）之後，史上第三位繳出至少40分大三元還有5抄截的男人。

湖人先發5人得分皆達雙位數，史馬特也有17分進帳，海伊斯（Jaxson Hayes）得16分，八村壘拿13分。至於爵士以喬治（Keyonte George）的34分表現最佳，貝利（Ace Bailey）得19分，克里爾（Isaiah Collier）有18分，團隊共6人得分達雙位數，可惜最後階段崩盤，讓勝利飛走。

