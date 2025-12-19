桌球》日本T聯賽開幕戰明年首度登台 林昀儒、鄭怡靜有望獻技

台灣一哥林昀儒近幾年在日本T聯賽表現出色。（取自日本T聯賽臉書）

〔記者許明禮／台北報導〕日本媒體今天報導，日本桌球T聯賽明年賽季開幕戰將於明年7月25日在新竹縣體育館登場，這也是日本T聯賽開幕戰首度在海外舉行。據了解，台灣一哥林昀儒所屬的木下東京隊有很高的機率會登台獻技，台灣球迷可以準備開始搶票。

創立於2017年的日本T聯賽目前男子、女子組各有6支球隊，除了網羅日本最頂尖的高手，南韓國家隊主力，包括張禹珍、林鍾勳、安宰賢、趙大成，女子隊的申裕斌、金娜英、朱芊曦及中國球員范思琦、孫銘陽，波多黎各一姐迪亞茲，本季也都登錄在球員名單中。台灣球員除了林昀儒效力木下東京，一姐鄭怡靜也在木下神奈川，國泰女將鄭先知則在九州未來太陽。

請繼續往下閱讀...

據了解，這次日本T聯賽海外開幕戰是由台灣新創的桌球品牌「蛋牌the egg」主動向日方提出邀請，這場開幕戰也被定位為日本T聯賽向海外擴展的第一步。

雖然來台參加開幕戰的球隊尚未公布，但據了解，木下東京擁有在台灣超人氣的林昀儒和世界排名第8的日本新星松島輝空，最具票房號召力，應該不會缺席；女子組木下神奈川除了鄭怡靜，還有世界排名第6的日本一姐張本美和、平野美宇、長崎美柚等名將，也有相當高的機率登台演出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法