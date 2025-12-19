自由電子報
高球》太強！帕查拉朱達台哥大公開賽奪本季第6冠 陳敏柔並列第4台將最佳

2025/12/19 15:02

陳敏柔。（資料照，台灣大哥大公開賽提供）陳敏柔。（資料照，台灣大哥大公開賽提供）

〔記者粘藐云／彰化報導〕2025台灣大哥大女子公開賽今天進行最後一回合，泰國名將帕查拉朱達今抓下3鳥、吞1柏忌，繳出70桿，並以總桿209桿封后，笑納200萬元台幣獎金，她連續兩站賽事抱回冠軍，這也是她本季在台巡拿下的第6冠；陳敏柔這輪揮出73桿，以總桿212桿並列第4名，為台將中最佳。

帕查拉朱達這季氣勢如虹，賽前她在台巡賽已拿下5座冠軍，這週在台哥大公開賽也有不俗表現，她在前2回合分別繳出70、69桿，第2回合打完暫時並列第2，僅落後領先者1桿。

帕查拉朱達今天在前9洞就抓下3鳥，衝上領先位置，她在18洞打完後僅領先南韓女將鄭瑟琪1桿，而較晚出發的鄭瑟琪還有抓鳥追平的機會，但她在第18洞推桿路徑判斷錯誤，錯過抓鳥追平的機會，讓她有些失落，但她強調，自己已經盡力了。

帕查拉朱達繳卡後仍得等最後一組打完才能確定是否抱走冠軍，她笑說，真的不想再打延長賽，畢竟前一場大亞集團公開賽自己經歷了4度延長才拿下勝利。對於能拿下這座冠軍，帕查拉朱達說：「這是我第一次在台豐球場贏下比賽，真的很興奮，我也沒有想過我能夠背靠背拿下冠軍，因為過往在年底的比賽表現可能都沒有這麼好，而我對於我這週的發揮感到很滿意。」

有趣的是，連同前一週大亞集團女子公開賽的冠軍獎金200萬，帕查拉朱達兩週就賺進400萬，她笑說：「獎金會好好存起來，畢竟我年紀也大了，不知道能夠打多久，現在賺的每一分錢都很重要。」她在下個賽季預計會轉戰韓巡賽，但她透露，有空檔還是會回來台巡出賽。

其他選手方面，台灣女將陳敏柔在前一輪打完暫時以1桿落後，今天她抓下3鳥、吞4柏忌，以73桿繳卡，並以總桿212桿獲得並列第4名。台灣一姐徐薇淩這回合則是抓1鳥、吞2柏忌，最終以總桿214桿獨居第7名。

