七六人對尼克、雷霆對灰狼 今日賽事預告與轉播

MVP吉爾吉斯亞歷山大。（資料照）
早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！
NBA今天有兩場轉播，分別是七六人對尼克以及雷霆對灰狼，剛拿下NBA盃冠軍的尼克，將在主場迎戰七六人，近期回神的MVP恩比德（Joel Embiid）有機會延續手感嗎？
另一場則是由衛冕軍雷霆作客北大荒，剛被中斷連勝的雷霆再昨天馬上擊敗快艇，持續挑戰歷史戰績的他們要對上近10場表現不俗拿下7勝的灰狼，MVP吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）能否與上場缺陣的灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）對戰也是矚目焦點。
NBA
08：00 七六人 VS 尼克
10：30 雷霆 VS 灰狼
轉播：緯來體育
TPBL
14：30 台啤雲豹VS新北國王 MOMOTV
17：00 夢想家VS攻城獅 緯來體育、緯來精采
羽球年終賽
09：30 四強（上）
17：00 四強（下）
轉播：愛爾達體育3台
TPVL
14:56 臺北伊斯特VS桃園雲豹 緯來育樂
英超
20：20 紐卡索聯 VS 切爾西 第17輪
22：50 曼城 VS 西漢姆聯 第17輪
轉播：愛爾達體育2台
HBL女子預賽
15：00 陽明高中 VS 金甌女中
16：40 南山高中 VS 忠明高中
18：20 苗栗高商 VS 永仁高中
轉播：愛爾達體育1台