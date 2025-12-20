七六人對尼克、雷霆對灰狼 今日賽事預告與轉播

MVP吉爾吉斯亞歷山大。（資料照）

NBA今天有兩場轉播，分別是七六人對尼克以及雷霆對灰狼，剛拿下NBA盃冠軍的尼克，將在主場迎戰七六人，近期回神的MVP恩比德（Joel Embiid）有機會延續手感嗎？

另一場則是由衛冕軍雷霆作客北大荒，剛被中斷連勝的雷霆再昨天馬上擊敗快艇，持續挑戰歷史戰績的他們要對上近10場表現不俗拿下7勝的灰狼，MVP吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）能否與上場缺陣的灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）對戰也是矚目焦點。

NBA

08：00 七六人 VS 尼克

10：30 雷霆 VS 灰狼

轉播：緯來體育

TPBL

14：30 台啤雲豹VS新北國王 MOMOTV

17：00 夢想家VS攻城獅 緯來體育、緯來精采

羽球年終賽

09：30 四強（上）

17：00 四強（下）

轉播：愛爾達體育3台

TPVL



14:56 臺北伊斯特VS桃園雲豹 緯來育樂

英超

20：20 紐卡索聯 VS 切爾西 第17輪

22：50 曼城 VS 西漢姆聯 第17輪

轉播：愛爾達體育2台

HBL女子預賽

15：00 陽明高中 VS 金甌女中

16：40 南山高中 VS 忠明高中

18：20 苗栗高商 VS 永仁高中

轉播：愛爾達體育1台

