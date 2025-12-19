棒球》台灣名人堂新增候選名單 「中職先生」彭政閔等4人入列

彭政閔。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台灣棒球名人堂公布2026年新增的名人候選名單，共有率領中華隊贏得1992巴塞隆納奧運銀牌的已故教頭李來發、世界棒壘球總會（WBSC）譽為「中職先生」的中信兄弟二軍總教練「恰恰」彭政閔、執教輔仁大學長達38年的1984年奧運銅牌國手葉志仙，以及在中華職棒聯盟擔任裁判33年、執法累計3381場的蘇建文等4人。

台灣棒球名人堂協會理事長林華韋表示，「要入選台灣棒球名人堂，球員退休必須滿5年、教練及裁判退休滿6個月後，經相關單位推薦，再由包括入堂名人、歷史學者、聯盟、棒協代表和球評、資深媒體等專業人士組成的16位提名甄審委員會，進行嚴格的審核，並在1/2以上委員出席的提名甄審會議中獲得半數以上同意，才會獲得提名；獲提名後再由遴選委員投票，又必須獲得3/4的同意，才能進入名人堂，標準和門檻與美國、日本一樣高，過程也是相當謹慎，能入堂的名人都非常不容易。」

本屆的提名甄審委員會議，16位委員有13位出席，超過規定的3/4。委員在詳細討論和考證後進行投票，其中，李來發、葉志仙、彭政閔都得到13票，蘇建文則得到11票同意，獲提名成為新候選人。將與原本在候選名單上的林國輝、蔡炳昌、蘇棟川、林全興（以上戰後時期），以及黃平洋、謝長亨、羅敏卿、王光輝（以上職棒時期）一起候選。每位候選人被提名後，有15年的候選資格，預定明年1月中旬公布新的入堂名人。

去年因病過世的李來發，曾任職棒和信鯨總教練，也是台灣唯一參加過四屆奧運（1984、1988、1992、2004）的教練；1992年擔任中華隊總教練，贏得巴塞隆納奧運銀牌，創下中華隊至今在奧運的最佳成績。2009年結束職棒教練工作後，回歸基層深耕15年直到過世，培育無數好手，高苑工商畢業的大聯盟球員陳偉殷、林子偉、黃暐傑、鄧凱威都曾先後受教於他。

「恰恰」彭政閔無論在球技、自我要求都是有目共睹。自新人開始，連續19年入選明星賽並先發，且連15年奪人氣王；是中華職棒首位締造「千安、百轟、二百盜」紀錄球員，也是唯一連續16年單季打擊率三成以上、連19年都有盜壘成功和5度拿下年度打擊王的選手。生涯出賽1800場，累計2044支安打、192支全壘打、1096打點、1090得分、231次盜壘、1206次四死球、4成31上壘率、3成33打擊率都名列前茅，更是中職的得分王。

葉志仙則是1971年台南巨人少棒隊奪下威廉波特世界冠軍的成員，1990至2010年擔任國家隊教練及總教練，2006年率領中華隊在杜哈奪下至今唯一的亞運金牌，另在洲際盃拿下第3名，皆是史上最佳成績。曾任中華棒協選訓委員召集人，去年自輔仁大學退休後，目前仍擔任亞洲棒球總會技術委員長。

蘇建文非棒球科班出身，卻在中華職棒執法3381場、擔任主審914場，至今仍為台灣裁判最多；2024年退休時，還是亞洲「現役唯一」執法超過3000場職棒裁判。難人可貴的是，他生涯的執法場次，即使在日本職棒史上也還排名高達第6，並曾受邀在經典賽、世界12強和亞洲職棒大賽中擔任裁判，王貞治曾讚賞：「如果主審都能有像他這樣果斷的判決，相信能得到每個人的認可。」

