NBA》「魏少」好慘！ 防守遭球打臉還被吹關鍵犯規飲恨吞敗

阿夫迪賈關鍵上籃被吹犯規，他也穩罰兩球助隊逆轉。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕國王今天鏖戰到延長賽以133：134，1分差不敵拓荒者，不過在比賽最後卻發生最具爭議的判決，阿夫迪賈（Deni Avdija）在切入時拿球去撞魏斯布魯克（Russell Westbrook）的臉，竟因此獲得2罰，幫助球隊逆轉取勝。

兩隊本場經歷22次的攻守轉換，拓荒者第四節曾一度領先多達18分，但卻被魏斯布魯克與德羅森（DeMar DeRozan）聯手飆分扳平比數。延長賽剩下4秒德羅森投進超前跳投，幫助國王取得1分領先，而拓荒者阿夫迪賈在時間快結束時切入獲得犯規，站上罰球線2罰俱中，幫助拓荒者驚險以1分差擊敗國王。

請繼續往下閱讀...

然而，阿夫迪賈的切入，從慢動作看很明顯是他自己拿球往魏斯布魯克臉上打，後續再進行投籃動作，結果裁判卻吹判魏斯布魯克犯規。《ESPN》記者史雷特（Anthony Slater）就發文表示，國王在今晚輸給了有問題的犯規判決。

拓荒者的阿夫迪賈在本季打出生涯年，今天他豪取35分，罰球線上12罰10中，另有5籃板5助攻，年輕射手夏普（Shaedon Sharpe）轟下26分；國王魏斯布魯克拿下20分10助攻，德羅森33分是全隊最高，菜鳥中鋒雷諾德（Maxime Raynaud）29分11籃板。

The Kings lost on this questionable foul call tonight in Portland. Up one after a DeRozan jumper late in overtime and Russell Westbrook is whistled for this at the buzzer to give Demi Avdija two game-winning free throws. pic.twitter.com/5b1cf2ZVqg — Anthony Slater （@anthonyVslater） December 19, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法