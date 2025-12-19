高球》生涯首次一桿進洞 張子怡：賽季完美句點

張子怡。（台灣大哥大公開賽提供）

〔記者粘藐云／彰化報導〕台灣大哥大女子公開賽今天進行最後一回合，旅外女將張子怡在第8洞演出一桿進洞美技，她最終繳出70桿，以總桿215桿並列第8名。能在這賽季最後一場比賽打出生涯首次一桿進洞，張子怡相當開心，「從來沒有打過一桿進洞，包含練習、比賽都沒有進過，所以能打進就滿開心的，之前一直都是差一點。」

畢業於加州柏克萊大學分校的張子怡，今年賽季最佳成績為日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽，當時以總桿217桿獲得第4名，目前她也以LPGA次巡賽為主要戰場。

張子怡在本週台哥大公開賽前兩輪分別繳出71、74桿，今天她在前7洞打完抓下2鳥、吞3柏忌，但在3桿的第8洞她打了一桿進洞，一口氣賺進兩桿，轉場後再抓下2鳥吞1柏忌，最終以70桿繳卡。對於第8洞打出一桿進洞，她說：「當時打的時候逆風又有早上濕氣，我打6號鐵，這球打得真的很好，往棋子去，落點也是滿好的，當時有點霧霧的我也看不太到，後來桿弟說進了才確定，這球其實打得非常好，不是『賽到』。」

生涯首次一桿進洞，張子怡相當開心，她表示，由於前一洞吞下柏忌，當時成績處於高於標準桿一桿狀態，打出一桿進洞後直接變成低於標準桿，「以前從來沒有打進過，包含練習、比賽都沒有，真的很開心。」不過，因為她和姚宣榆在同一洞打出一桿進洞，因而無法拿到一桿進洞獎、PSF1電動輔助折疊車，但她笑說，這沒關係，因為還有獎金，重點是能打出一桿進洞很難得。

對於賽季最後一戰打出一桿進洞，張子怡認為是很不錯的收尾，「其實我今年第一場打得不錯，有個很好的開始，今天最後一場也打好，我覺得是很完滿的句點、很圓滿，而且這季表現也比去年穩定很多。」至於休賽季準備，張子怡透露，會針對體能繼續加強，為明年LPGA次巡賽事做準備，「因為現在是我最瘦的時期，每年打到休賽季前都會變瘦，所以覺得體能還需要加強，之前會受傷也是因為肌肉量不足，這部分還要繼續努力。」

