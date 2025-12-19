路跑》跑的每一步都算數 富邦Run For Green五週年提前達標為台灣種10萬棵樹

富邦金控Run For Green™倡議計畫（富邦提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕富邦金控今參與2025馬拉松運動博覽會，於花博爭艷館展出Run For Green™倡議計畫五週年成果，力促台北馬拉松等四大馬拉松賽事綠色轉型，提前達成為台灣種下10萬棵樹的目標。

富邦金控期許成為永續金融領航者，長期推動四大永續策略，從金融與非金融領域合力並進，透過多元創新方式，將永續精神融入企業行動與社會參與。金融領域方面，富邦金控致力引領永續金融實踐、積極推動防詐與社會共融，富邦金控在2024年達成綠色投融資成果2.5兆元、其中ESG相關項目投資近1.13兆，同時制定更積極的脫碳政策，目標於2030年底前全面退出燃料煤相關產業，2040年底前全面退出非典型油氣產業。

富邦金控Run For Green™倡議計畫，結合台北馬拉松等四大馬拉松及指定賽事，只要跑者累積跑40公里，富邦就為跑者種樹，更透過「富邦全民線上跑」活動持續擴大參與，讓跑友的「每一步都算樹」。計畫推出至今，富邦已經與全台 8 縣市、14個地點合作植樹，提前達成為台灣種下10萬棵樹的目標，總參與人數達37萬人次。

台北馬拉松將於12/20（六）舉行耶誕歡樂早餐跑、12/21（日）展開正式賽。富邦今年擴大支持範圍，除了贊助賽事和參與周邊永續活動外，更就已完成碳盤查的2022年及2023年賽事，主動提供自願性碳權抵換賽事碳排放。作為首家以碳權支持馬拉松賽事的金融業者，除了臺北馬拉松，富邦今年也已提供碳權予田中馬拉松，明年更將延續綠色承諾至新北萬金石馬拉松，提供碳權抵換馬拉松賽事的碳排，預計總共將提供904噸碳權。富邦期待能喚起各界的氣候意識，傳遞「跑出永續大未來」的理念，鼓勵全民在享受運動的同時，共同守護地球。

