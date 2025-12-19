自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 路跑

路跑》跑的每一步都算數 富邦Run For Green五週年提前達標為台灣種10萬棵樹

2025/12/19 17:31

富邦金控Run For Green™倡議計畫（富邦提供）富邦金控Run For Green™倡議計畫（富邦提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕富邦金控今參與2025馬拉松運動博覽會，於花博爭艷館展出Run For Green™倡議計畫五週年成果，力促台北馬拉松等四大馬拉松賽事綠色轉型，提前達成為台灣種下10萬棵樹的目標。

富邦金控期許成為永續金融領航者，長期推動四大永續策略，從金融與非金融領域合力並進，透過多元創新方式，將永續精神融入企業行動與社會參與。金融領域方面，富邦金控致力引領永續金融實踐、積極推動防詐與社會共融，富邦金控在2024年達成綠色投融資成果2.5兆元、其中ESG相關項目投資近1.13兆，同時制定更積極的脫碳政策，目標於2030年底前全面退出燃料煤相關產業，2040年底前全面退出非典型油氣產業。

富邦金控Run For Green™倡議計畫，結合台北馬拉松等四大馬拉松及指定賽事，只要跑者累積跑40公里，富邦就為跑者種樹，更透過「富邦全民線上跑」活動持續擴大參與，讓跑友的「每一步都算樹」。計畫推出至今，富邦已經與全台 8 縣市、14個地點合作植樹，提前達成為台灣種下10萬棵樹的目標，總參與人數達37萬人次。

台北馬拉松將於12/20（六）舉行耶誕歡樂早餐跑、12/21（日）展開正式賽。富邦今年擴大支持範圍，除了贊助賽事和參與周邊永續活動外，更就已完成碳盤查的2022年及2023年賽事，主動提供自願性碳權抵換賽事碳排放。作為首家以碳權支持馬拉松賽事的金融業者，除了臺北馬拉松，富邦今年也已提供碳權予田中馬拉松，明年更將延續綠色承諾至新北萬金石馬拉松，提供碳權抵換馬拉松賽事的碳排，預計總共將提供904噸碳權。富邦期待能喚起各界的氣候意識，傳遞「跑出永續大未來」的理念，鼓勵全民在享受運動的同時，共同守護地球。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中