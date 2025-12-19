NBA》關鍵判決輸太陽 勇士柯爾難以置信、柯瑞重談本季老問題

勇士柯爾與柯瑞。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天在太陽主場以98：99惜敗，賽後勇士總教練柯爾（Steve Kerr）針對比賽最後的判決直言難以置信：「很難相信比賽是由那個吹判決定的。」

勇士在第四節將比數追到98：98平手，當布魯克斯（Dillon Brooks）的投籃從籃板彈出時，勇士隊與鳳凰城太陽隊看似即將進入延長賽，但隨後穆迪（Moses Moody）在爭搶籃板時被吹判犯規，太陽隊後衛古德溫（Jordan Goodwin）於僅剩0.4秒時罰進一球，最終讓太陽隊以99：98險勝。

對於近期在比賽收尾階段打得掙扎的金州勇士隊來說，總教練柯爾無法相信比賽竟會是以這樣的方式收場：「很難相信比賽是由那個吹判決定的，你看，那是一個砸到籃板邊緣的麵包，板凳席後方的隊友跟我說Moses只有碰到球。大家當時都糾纏在一起...對我來說，在這種時刻要決定比賽勝負，那最好真的是個確鑿的犯規。」、「所以，沒能進入延長賽很令人失望，因為我覺得球員們在最後幾分鐘執行得很好，為我們爭取到了贏球的機會。」

此役落敗後，勇士隊在本賽季的「關鍵時刻（Clutch games）」的戰績下滑至5勝10敗，在今天的比賽前，勇士在這項數據排名全聯盟第24。勇士隊浪費了對太陽隊的14分領先優勢後，明星控衛柯瑞（Stephen Curry）指出了除了最後一球判決外的其他問題：「老調重彈：失誤、進攻籃板。特別是在客場，很難不讓對方打出氣勢。一旦讓對手產生信心，他們就會開始投進球。」

Goodwin fouled.



Reviewing to see if it occurred before time expired.



0.4 seconds. #Suns pic.twitter.com/pToUQGgjyY — Duane Rankin （@DuaneRankin） December 19, 2025

