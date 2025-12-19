自由電子報
中職》樂天桃猿鍾亦恩 回母校西苑高中捐款

2025/12/19 17:59

樂天桃猿鍾亦恩（左2）捐款給母校台中市西苑高中。（匯傑運動經紀提供）樂天桃猿鍾亦恩（左2）捐款給母校台中市西苑高中。（匯傑運動經紀提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕樂天桃猿今年季中選秀會第1指名選手鍾亦恩今天回到母校台中市西苑高中，與在選秀會獲得指名的同屆校友王奕翔、吳承皓、焦子杰，每人捐贈10萬元合計40萬元給「西苑棒球發展協會」，期盼為學弟們打造更完善的訓練環境，以實際行動回饋母校栽培之恩。

一手催生西苑高中棒球隊的教育部次長張廖萬堅親自出席，與西苑高中校長劉洲溶、西苑棒球發展協會理事長姚玉璿、棒球隊總教練黃武雄與教練林朝煌等人，共同迎接鍾亦恩4位踏上職棒舞台的校友，張廖萬堅表示，鍾亦恩4人在學生時期表現亮眼，透過比賽累積實力，最終在今年選秀獲得職棒球團肯定，如今更結伴回饋母校，展現難能可貴的飲水思源精神。

鍾亦恩表示，在西苑國高中6年的訓練與生活，是自己棒球生涯中最重要的養成階段。在教練團長期有系統的指導下，讓他逐步建立起正確的訓練觀念與態度，也學會如何在團隊中要求自己、相信累積的力量。他也提到，正因為在西苑打下穩固基礎，才能一步步朝職棒舞台邁進，希望透過這次捐款，延續西苑棒球持續發展的力量。

樂天桃猿王奕翔（左2起）與鍾亦恩、味全龍吳承皓、中信兄弟焦子杰捐款給母校台中市西苑高中。（匯傑運動經紀提供）樂天桃猿王奕翔（左2起）與鍾亦恩、味全龍吳承皓、中信兄弟焦子杰捐款給母校台中市西苑高中。（匯傑運動經紀提供）

樂天桃猿王奕翔（第2排左2起）與鍾亦恩、味全龍吳承皓、中信兄弟焦子杰與台中市西苑高中棒球隊學弟合影。（匯傑運動經紀提供）樂天桃猿王奕翔（第2排左2起）與鍾亦恩、味全龍吳承皓、中信兄弟焦子杰與台中市西苑高中棒球隊學弟合影。（匯傑運動經紀提供）

