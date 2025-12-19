路跑》參加台北馬的國際跑者人數創新高 菁英選手瞄準大會紀錄

台北馬拉松舉行賽前記者會（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕榮獲世界田徑總會金標籤認證的2025台北馬拉松，將於本週日在台北市政府前廣場盛大開跑，本屆共吸引來自57個國家、4845名國際跑者齊聚，國際參賽選手創下歷年新高。

標籤認證菁英選手參賽，以確保賽事競技水準與國際層級。本屆共有17位國際菁英選手來台競逐，其中包括「白金級」選手──來自肯亞的楚（CHUMBA Bethwel Kibet）及以色列的 提弗里（TEFERI Maru），兩人個人最佳成績皆在2小時05分鐘 內，有機會挑戰台北馬拉松2小時09分18秒賽道紀錄的實力。

國內菁英選手同樣來勢洶洶。馬拉松組包括蔣介文、周庭印、周鴻宇、 鄭瑞竹、李翰暄、曹純玉、謝千鶴、張加恩、張芷瑄、蔡昀軒等;半程馬拉 松組則有黃柏憲、周賢峰、田睿祥、蘇鳳婷、雷理莎、董家琪、王紫苓等好手，將正面迎戰來自世界各地的頂尖跑者，為榮耀全力衝刺。

尋求國內男子全馬衛冕的周庭印於去年跑出2小時21分17秒的佳績，不僅刷新個人最佳，也奪下國內第一名，而他今年更於雲林全國運動會勇奪三金，包含生涯首面全運會馬拉松金牌，氣勢正盛。本屆臺北馬拉松，他將再次踏上熟悉賽道，力拚再創巔峰。

「長跑甜心」張芷瑄同樣備受矚目，2024年於台北馬拉松半程組跑出1小 時18分02秒的個人最佳成績，並於2025大阪女子馬拉松以2小時 43分26秒刷新全馬最佳，本屆她首度轉戰臺北馬拉松全程賽事，將迎戰2024年國內冠軍謝千鶴，兩人甫於全國運動會交鋒，由謝千鶴以1分19秒之差奪金，如今再度於台北馬賽場對決。

為鼓勵國內菁英選手突破自我，今年大會特別加碼國內組總獎金50萬元臺幣，馬拉松男女組前十名皆可獲獎，除男女冠軍各可獲得10萬元外，第2 名至第10名亦可獲得5萬元至5千元不等的激勵獎金，期盼激勵更多國內好手 全力衝刺、挑戰極限。

