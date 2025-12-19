自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平「金標」神卡再破新紀錄！ 逾9464萬天價結標

2025/12/19 18:35

大谷翔平全世界僅1張的金標Logoman簽名卡，以超過300萬美元結標。（圖片取自The Athletic）大谷翔平全世界僅1張的金標Logoman簽名卡，以超過300萬美元結標。（圖片取自The Athletic）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平又一張史詩神卡創下天價結標紀錄，根據《The Athletic》報導，2025年Topps Chrome的大谷翔平金標1/1大聯盟Logoman簽名卡，以超過300萬美元（約新台幣9464萬）的價格落槌，創下大谷翔平球員卡的新高價。

該張卡是由美國安德森（Pete Anderson）家庭開出，他跟自己的兒子寇頓（Colton Anderson）和亨利（Henry Anderson）一起參加了自選球隊的團拆，幸運拆中這張神卡。

安德森的妻子上禮拜接受《The Athletic》訪問時說道：「Pete當時試圖向我解釋這件事有多重大，說他得到了這張特殊的卡。我當時有點翻白眼，他還說我掃了他的興...直到幾天、幾週，甚至幾個月後，我才意識到這件事的嚴重程度。事到如今，我們竟然擁有這張卡，感覺還是很瘋狂。」

根據線上交易卡銷售數據庫Card Ladder的資料，這是公開交易紀錄中，史上第2張售價至少100萬美元的大谷卡，上一張是由球員卡公司推出的Topps「50/50」系列卡盒最大獎，大谷翔平Logoman黑皇朝簽名卡，當時以106.7萬美元售出，不過當時還不是大谷翔平球員卡市場最顛峰的時刻。

大谷翔平的球員卡在過去1年內上漲了超過200%，倘若該張Logoman黑皇朝簽名卡放到現在來拍賣，結標價可能會比9個月前高出許多。值得一提的是，「50/50」系列卡盒三大獎中，有一張正是出自台灣，是由YouTuber「拉西哥 LAC」所拆中。

「金標聖衣」是由MLB、Topps、Fanatics與Nike在2025年賽季共同推出，只有上季6人能穿，僅限於年度MVP、塞揚獎與新人王得主，象徵至高榮耀，大谷翔平在今年奪下MVP，因此下個賽季仍能穿上金標聖衣。

大谷翔平全世界僅1張的金標Logoman簽名卡，以超過300萬美元結標。（圖片取自X）大谷翔平全世界僅1張的金標Logoman簽名卡，以超過300萬美元結標。（圖片取自X）

大谷翔平上一張破百萬結標價的卡，倘若放到現在才賣出，預計將會遠遠超過當時結標價。（圖片取自Topps）大谷翔平上一張破百萬結標價的卡，倘若放到現在才賣出，預計將會遠遠超過當時結標價。（圖片取自Topps）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中