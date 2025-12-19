MLB》大谷翔平「金標」神卡再破新紀錄！ 逾9464萬天價結標

大谷翔平全世界僅1張的金標Logoman簽名卡，以超過300萬美元結標。（圖片取自The Athletic）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平又一張史詩神卡創下天價結標紀錄，根據《The Athletic》報導，2025年Topps Chrome的大谷翔平金標1/1大聯盟Logoman簽名卡，以超過300萬美元（約新台幣9464萬）的價格落槌，創下大谷翔平球員卡的新高價。

該張卡是由美國安德森（Pete Anderson）家庭開出，他跟自己的兒子寇頓（Colton Anderson）和亨利（Henry Anderson）一起參加了自選球隊的團拆，幸運拆中這張神卡。

安德森的妻子上禮拜接受《The Athletic》訪問時說道：「Pete當時試圖向我解釋這件事有多重大，說他得到了這張特殊的卡。我當時有點翻白眼，他還說我掃了他的興...直到幾天、幾週，甚至幾個月後，我才意識到這件事的嚴重程度。事到如今，我們竟然擁有這張卡，感覺還是很瘋狂。」

根據線上交易卡銷售數據庫Card Ladder的資料，這是公開交易紀錄中，史上第2張售價至少100萬美元的大谷卡，上一張是由球員卡公司推出的Topps「50/50」系列卡盒最大獎，大谷翔平Logoman黑皇朝簽名卡，當時以106.7萬美元售出，不過當時還不是大谷翔平球員卡市場最顛峰的時刻。

大谷翔平的球員卡在過去1年內上漲了超過200%，倘若該張Logoman黑皇朝簽名卡放到現在來拍賣，結標價可能會比9個月前高出許多。值得一提的是，「50/50」系列卡盒三大獎中，有一張正是出自台灣，是由YouTuber「拉西哥 LAC」所拆中。

「金標聖衣」是由MLB、Topps、Fanatics與Nike在2025年賽季共同推出，只有上季6人能穿，僅限於年度MVP、塞揚獎與新人王得主，象徵至高榮耀，大谷翔平在今年奪下MVP，因此下個賽季仍能穿上金標聖衣。

大谷翔平上一張破百萬結標價的卡，倘若放到現在才賣出，預計將會遠遠超過當時結標價。（圖片取自Topps）

