TPBL》解除停賽但得繳6萬罰款 高國豪最快明天回歸

〔記者粘藐云／台北報導〕新竹攻城獅球星高國豪日前因和兄長在大街上互毆告上法庭，他也因此遭聯盟停賽。聯盟今天召開紀律委員會後公布相關懲處結果，聯盟表示，由於此事件已經當庭和解，即日起將解除高國豪停賽處分，但按到聯盟規章他依舊得繳交6萬元台幣罰款，同時得完成至少20小時公益服務，等於最快明天攻城獅主場賽事他就可回歸。

聯盟公告指出，關於高國豪球員場外行為爭議事件，該案件之當事人間已於民國 114 年 12 月 17 日於宜蘭地方法院當庭達成和解，並均已撤回傷害告訴。紀律委員會考量本件已完成和解並撤告，且球員對相關暴力行為深具悔意，經審議後，裁定如下：

一、解除停賽

即日起解除高國豪球員之停賽處分，恢復其參賽資格。

二、紀律處分

依聯盟規章《第五章 行為規範與懲處》相關規定，處以新台幣陸萬元整罰款，並須於本賽季結束前完成至少二十小時之公益服務，以及須配合聯盟安排，於本賽季期間完成相關行為教育或諮商課程。

聯盟重申，職業球員於場內外皆為社會關注之公眾人物，應以自律態度面對個人行為。聯盟將持續透過明確制度與教育機制，協助球員共同建立正向、值得信賴的職業籃球環境。

備註：

本賽季相關罰款，將於賽季結束後平均分配，捐贈予勵馨基金會、家扶基金會、至善社會福利基金會及巴克幫－浪犬之家，以實際行動落實聯盟「籃球為社會帶來正向改變」之核心理念。

