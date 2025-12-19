高球》徐薇淩台哥大公開賽獲第7 自曝拉傷吞止痛藥上陣

台灣大哥大贊助選手徐薇淩，終場以-2桿總桿，排名第七。（台灣大哥大公開賽提供）

〔記者粘藐云／彰化報導〕台灣一姐徐薇淩今天在台灣大哥大公開賽最後一輪揮出73桿，最後以總桿214桿拿下第7名，她賽後才透露，其實近期受到胸大肌拉傷影響，準備上有點不夠充分，她也自嘲一開始還以為是心臟出問題，為此去照了心電圖，好在只是肌肉拉傷。不過，她也強調，這一站打完稍微休息後，明年1月會馬上赴美訓練，為新賽季做準備。

徐薇淩這次台哥大公開賽挑戰衛冕，她在前2回合分別繳出71、71桿，今天最後一輪雖然力爭上游，可惜鐵桿準度不夠，抓鳥的機會不多，最後僅揮出73桿，以第7名作收。

徐薇淩賽後才透露，一個月前他結束今年美巡賽後，徹底放鬆休息了兩週，開始為這場台巡封關大賽備戰，但可能操之過急，不慎拉傷了胸大肌，讓她一度緊張地以為心臟出問題，還去照了心電圖，經仔細檢查後才發現是肌肉拉傷，「前兩天都有吃止痛藥，今天雖然沒吃藥，但因為拉傷讓我今年比賽備戰不夠充份，有點可惜。」

不過，徐薇淩提到，她在明年1月會提早赴美找教練訓練，第一場LPGA比賽預計會是2月19日在芭達雅舉行的本田LPGA泰國賽。她透露，離開台灣之前，會抽空造訪牙醫，處理困擾她半年多的四顆智齒。

有趣的是，徐薇淩秀出他的X光片，指出四顆智齒由於多數長歪或埋在牙床內，有一顆幾乎是長斜的，會影響到神經與周遭臼齒，因此都必須拔除。她透露，今年3月打比賽時因為太累智齒發腫作痛，為了避免夜長夢多，決心趁這次返台把它解決掉。另外一個原因是台灣拔牙有健保，而美國拔牙一顆上看1000美元（約31500台幣），4顆下來也是不小負擔，她也分享「我覺得台灣牙醫的做工會比較細緻。」

