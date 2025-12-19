自由電子報
體育 棒球 中職

中職新星捐款回饋母校西苑棒球隊 張廖萬堅另轉贈百萬基金

2025/12/19 23:14

張廖萬堅陪同中職新秀球員回母校西苑高中捐款。（圖：張廖萬堅提供）張廖萬堅陪同中職新秀球員回母校西苑高中捐款。（圖：張廖萬堅提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中職選秀新星鍾亦恩、吳承皓、焦子杰、王奕翔，今天特地回到母校台中市西苑高中，各捐贈10萬共計40萬，感謝母校的栽培並勉勵球隊學弟；一手催生西苑高中棒球隊的教育部次長張廖萬堅也到場代善心企業轉贈西苑高中棒球隊捐贈100萬，支持基層棒球發展。

張廖萬堅指出，4位球隊校友在校期間努力訓練，在每一次的出賽中累積經驗，表現越顯亮眼，今年參加選秀順利進入中職，更結伴捐款回饋母校精神實屬難得，勉勵4人未來在中職舞台上努力表現，堅持初衷且愛惜羽毛，將來一定能大放異彩。

張廖萬堅另指出，同為西苑應屆畢業生裡，還有一位球員游能茗，因成績優異獲得美國華盛頓州立大學獎學金入學，因而放棄選秀決定前往美國讀書受訓，證明體育班的學生不要放棄念書，要讓自己更多元發展。

焦子杰說，在西苑就讀國高中6年來非常感謝每位教練及後勤團隊的用心指導與支持，讓他能有機會進入中華職棒，也希望學弟們在高中時期的出賽經驗裡多學到一點經驗，能夠應付每一場高張力的比賽，未來也能跟隨著他們的腳步一起前進中職這個夢想殿堂；王奕翔也感謝西苑6年來細心的教導與支持，讓球員們在場上可以無後顧之憂的專心打球也可以維持學業的水平，才有這個機會可以進入職棒的大門。

吳承皓說，這次捐贈10萬元給西苑棒球發展協會，是因為心懷感謝西苑國高中棒球隊在他成長的過程中，給了非常多養分，不只是技術上的養成更是態度、紀律以及面對逆境的勇氣，沒有這些基礎，就不會有今天的他；鍾亦恩也說，希望以後的學弟們有更好的環境跟資源可以訓練跟成長，讓更多的學弟可以前進自己夢想的舞台。

西苑高中校長劉洲溶說，今天的捐款不只是金額上的回饋，而是一份象徵傳承的心意。

張廖萬堅陪同中職新秀球員鍾亦恩、吳承皓、焦子杰、王奕翔，回母校西苑高中捐款。（圖：張廖萬堅提供張廖萬堅陪同中職新秀球員鍾亦恩、吳承皓、焦子杰、王奕翔，回母校西苑高中捐款。（圖：張廖萬堅提供

