羽球年終賽》邱相榤受傷續拚 麟榤配鏖戰3局還是吞敗無緣晉級

王齊麟／邱相榤。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤今晚在BWF年終總決賽，以19：21、22：20、15：21不敵世界排名第10印尼組合古塔瑪（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Muhammad Reza Pahlevi Isfahani），以3連敗結束首次年終賽。

王齊麟／邱相榤今年在台北公開賽、德國海洛公開賽拿下冠軍，也首度參加年終賽，麟榤配首場鏖戰3局不敵世界排名第1的南韓組合金元昊／徐承宰，昨又以直落二敗給馬來西亞組合萬煒聰／鄭凱文。王齊麟／邱相榤2連敗後，唯一晉級4強機會，就是今必須直落二打敗古塔瑪／伊斯法哈尼，另外金元昊／徐承宰也要以直落二戰勝萬煒聰／鄭凱文。

王齊麟／邱相榤第1局有短暫領先，但古塔瑪／伊斯法哈尼暫停後就守住領先位置，在17：16連拿3分來到20：16，麟榤配雖化解3個對方局點，可惜王齊麟在平球回擊掛網，由印尼組合先下一城，麟榤配也就確定無緣4強。

王齊麟／邱相榤第2局仍努力找尋贏球方法，在5：6落後連得5分，並以11：7進入技術暫停，麟榤配這局最多領先5分，但印尼組合步步進逼也追到15：15，但王齊麟／邱相榤先連得3分，印尼對手又連拿2分，而麟榤配再拿2分變20：17，卻未能拿下又被對方追平，還好最後連拿2分扳回一城。

進入決勝局，古塔瑪／伊斯法哈尼打出9：2開局，陷入苦戰的王齊麟／邱相榤有試圖追分，但邱相榤疑似因場地關係打滑弄傷右膝，邱相榤還是堅持再戰，可惜難跟對手抗衡，本屆年終賽也提前落幕。

