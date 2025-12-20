自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

經典賽》要回世界最強名號！ 美國超豪華明星陣寫史上首見紀錄

2025/12/20 07:01

史庫柏爾與史基斯兩位新科塞揚投手加入美國經典賽陣容。（圖片取自X）史庫柏爾與史基斯兩位新科塞揚投手加入美國經典賽陣容。（圖片取自X）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽美國隊展現出力拼自2017年以來第二座冠軍的企圖心，在確定補進新科塞揚左投史庫柏爾（Tarik Skubal）後，與海盜新科塞揚史基斯（Paul Skenes）寫下史上首見壯舉。

美國在上屆經典賽冠軍戰不敵日本，其中日本巨星大谷翔平把美國隊長楚奧特（Mike Trout）再見三振後的怒吼，更成為棒球史上經典畫面，如今美國捲土重來，持續打造比上屆更強大的陣容。

昨日老虎美聯塞揚王牌史庫柏爾宣布參戰，讓美國原本以海盜國聯塞揚王牌史基斯為首的先發輪值更加強大，倘若兩人都能順利參賽，將會是美國隊在經典賽史上第一次擁有兩位新科塞揚得主。

目前美國的投手陣容遠比上屆強大，包含史基斯與史庫柏爾在內，還有巨人王牌韋伯（Logan Webb）、雙城王牌萊恩（Joe Ryan）、大都會新星麥克萊恩（Nolan McLean）與伸卡球好手霍姆斯（Clay Holmes），以及小熊明星左投小熊波伊德（Matthew Boyd）。

此次美國隊牛棚同樣也是相當紮實，包含紅襪惠特洛克（Garrett Whitlock）、光芒賈克斯（Griffin Jax）、克里文傑（Garrett Cleavinger）、洋基終結者貝納（David Bednar）、教士火球終結者米勒（Mason Miller）等人都參戰，其中米勒可說是現今聯盟最強終結者之一，擁有輕鬆飆破100英哩的火球，還有一顆決殺滑球。

洋基隊賈吉是本屆經典賽的美國隊長。（圖片取自X）洋基隊賈吉是本屆經典賽的美國隊長。（圖片取自X）

不僅投手陣容強大，打者陣容也堪稱無死角，以本屆美國隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）為首，皇家游擊超新星小惠特（Bobby Witt Jr.）、歷史捕手全壘打王、水手重砲羅里（Cal Raleigh）、台美混血明星卡洛爾（Corbin Carroll）、小熊腿砲新星阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、國聯全壘打王史瓦伯（Kyle Schwarber）、道奇明星捕手史密斯（Will Smith）、金鶯內野好手韓德森（Gunnar Henderson）以及釀酒人內野手圖榮（Brice Turang）都已經確定參戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中