經典賽》要回世界最強名號！ 美國超豪華明星陣寫史上首見紀錄

〔體育中心／綜合報導〕經典賽美國隊展現出力拼自2017年以來第二座冠軍的企圖心，在確定補進新科塞揚左投史庫柏爾（Tarik Skubal）後，與海盜新科塞揚史基斯（Paul Skenes）寫下史上首見壯舉。

美國在上屆經典賽冠軍戰不敵日本，其中日本巨星大谷翔平把美國隊長楚奧特（Mike Trout）再見三振後的怒吼，更成為棒球史上經典畫面，如今美國捲土重來，持續打造比上屆更強大的陣容。

昨日老虎美聯塞揚王牌史庫柏爾宣布參戰，讓美國原本以海盜國聯塞揚王牌史基斯為首的先發輪值更加強大，倘若兩人都能順利參賽，將會是美國隊在經典賽史上第一次擁有兩位新科塞揚得主。

目前美國的投手陣容遠比上屆強大，包含史基斯與史庫柏爾在內，還有巨人王牌韋伯（Logan Webb）、雙城王牌萊恩（Joe Ryan）、大都會新星麥克萊恩（Nolan McLean）與伸卡球好手霍姆斯（Clay Holmes），以及小熊明星左投小熊波伊德（Matthew Boyd）。

此次美國隊牛棚同樣也是相當紮實，包含紅襪惠特洛克（Garrett Whitlock）、光芒賈克斯（Griffin Jax）、克里文傑（Garrett Cleavinger）、洋基終結者貝納（David Bednar）、教士火球終結者米勒（Mason Miller）等人都參戰，其中米勒可說是現今聯盟最強終結者之一，擁有輕鬆飆破100英哩的火球，還有一顆決殺滑球。

不僅投手陣容強大，打者陣容也堪稱無死角，以本屆美國隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）為首，皇家游擊超新星小惠特（Bobby Witt Jr.）、歷史捕手全壘打王、水手重砲羅里（Cal Raleigh）、台美混血明星卡洛爾（Corbin Carroll）、小熊腿砲新星阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、國聯全壘打王史瓦伯（Kyle Schwarber）、道奇明星捕手史密斯（Will Smith）、金鶯內野好手韓德森（Gunnar Henderson）以及釀酒人內野手圖榮（Brice Turang）都已經確定參戰。

