網球》納達爾再訪新生代總決賽 與沙國熱情球迷相見歡

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年ATP新生代總決賽正在吉達進行，已退休的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）連續第2屆驚喜現身，除了向職業網壇20歲以下後起之秀傳承分享經驗，更與沙烏地阿拉伯當地球迷相見歡。

39歲的納達爾，去年底首度應邀赴中東港口城市擔任新生代總決賽貴賓，如今這位大滿貫22冠傳奇球星重返吉達，依舊大受歡迎。身為沙烏地阿拉伯網球協會形象大使，最近才動手術的「紅土之王」，雖然右手腕仍打著石膏，賽事期間與欣喜若狂的熱情球迷們近距離交流，並觀看霍達爾（Rafael Jodar）與蘭達盧斯 （Martin Landaluce）上演「西班牙內戰」，後者正來自馬略卡島的納達爾網球學院。

「我們很喜歡這項賽事，以前也來過，很高興看到這麼多年輕球員。」球迷巴布（Jayshree Babu）雖然是瑞士名將費德爾（Roger Federer）的忠實粉絲，現場看到同為「三巨頭」的納達爾還是非常開心，「我覺得網球在沙烏地阿拉伯越來越受歡迎，看到人們如此喜愛真是太好了。尤其像納達爾這樣的超級球星到來，只會讓這項運動更加精彩，發展更加迅速。」

納達爾（右）與沙烏地阿拉伯球迷相見歡。（取自ATP官網）

