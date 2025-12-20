自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

網球》納達爾再訪新生代總決賽 與沙國熱情球迷相見歡

2025/12/20 07:17

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年ATP新生代總決賽正在吉達進行，已退休的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）連續第2屆驚喜現身，除了向職業網壇20歲以下後起之秀傳承分享經驗，更與沙烏地阿拉伯當地球迷相見歡。

39歲的納達爾，去年底首度應邀赴中東港口城市擔任新生代總決賽貴賓，如今這位大滿貫22冠傳奇球星重返吉達，依舊大受歡迎。身為沙烏地阿拉伯網球協會形象大使，最近才動手術的「紅土之王」，雖然右手腕仍打著石膏，賽事期間與欣喜若狂的熱情球迷們近距離交流，並觀看霍達爾（Rafael Jodar）與蘭達盧斯 （Martin Landaluce）上演「西班牙內戰」，後者正來自馬略卡島的納達爾網球學院。

「我們很喜歡這項賽事，以前也來過，很高興看到這麼多年輕球員。」球迷巴布（Jayshree Babu）雖然是瑞士名將費德爾（Roger Federer）的忠實粉絲，現場看到同為「三巨頭」的納達爾還是非常開心，「我覺得網球在沙烏地阿拉伯越來越受歡迎，看到人們如此喜愛真是太好了。尤其像納達爾這樣的超級球星到來，只會讓這項運動更加精彩，發展更加迅速。」

納達爾（右）與沙烏地阿拉伯球迷相見歡。（取自ATP官網）納達爾（右）與沙烏地阿拉伯球迷相見歡。（取自ATP官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中