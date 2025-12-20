自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》台灣好手鄭宗哲競爭不利！海盜三方交易換來157轟明星二壘手

2025/12/20 07:28

洛爾。（資料照）洛爾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕海盜今年球季在團隊得分、全壘打與攻擊指數全部墊底，休季首要目標絕對是補強打線，如今終於正式開啟第一步，透過三方交易換來明星二壘手洛爾（Brandon Lowe）；然而這對台灣好手鄭宗哲來說，明年競爭上勢必是一大劣勢。

根據大聯盟官網報導，海盜、太空人、光芒做出三方交易，海盜從光芒得到洛爾、29歲大齡菜鳥外野手曼古姆（Jake Mangum）、25歲牛棚火球左投蒙哥馬利（Mason Montgomery）；太空人從海盜獲得26歲先發右投伯羅斯（Mike Burrows）；光芒從太空人獲得新秀外野手梅爾頓（Jacob Melton，現為農場第4）、新秀右投布里托（Anderson Brito，現為農場第6）。

31歲的洛爾生涯敲出157轟，今年出賽134場，打擊三圍.256/.307/.477，攻擊指數0.785，敲出31轟、83分打點，wRC+114。光芒過往傾向將到期約的球員給交易出去，洛爾是很明顯的交易標的，休季也成為交易市場熱門人選，如今來到海盜，預計會空降先發二壘位置。

大聯盟官網預測海盜明年先發內野，除了二壘外，一壘為霍維茲（Spencer Horwitz），三壘為特里奧洛（Jared Triolo），游擊則可能由農場、大聯盟頭號大物葛瑞芬（Konnor Griffin）和岡薩雷茲（Nick Gonzales）競爭。昨天海盜以小聯盟合約網羅28歲內野工具人溫澤爾（Davis Wendzel）後，海盜內野相當擁擠，除了上述人選，還有約克（Nick Yorke）、鄭宗哲與瓦德茲（Enmanuel Valdéz）等人搶著卡位。

