MLB》金鶯補強先發輪值！狂掏農場4潛力新秀 交易來26歲光芒火球男

〔體育中心／綜合報導〕金鶯休季送走前大物右投「G-Rod」羅德里奎茲（Grayson Rodriguez），並頻繁補強打線，包括簽下阿隆索（Pete Alonso），今天終於針對最需補強的先發輪值出手，向光芒交易來26歲火球右投巴茲（Shane Baz）。

根據大聯盟官網，金鶯為了得到巴茲，一口氣掏出農場4位前30名潛力新秀，包含第6的外野手布倫（Slater de Brun）、第10的捕手伯丁（Caden Bodine）、第11的右投佛瑞特（Michael Forret）、第30的外野手歐沃恩（Austin Overn），與一枚2026年競爭平衡選秀籤，其中布倫與伯丁都是今年選秀剛選進的新秀。

26歲的巴茲是2017年選秀會由海盜於首輪選進的好手，生涯初期都遭遇傷病困擾，2021至2024只為光芒先發23場，今年出賽31場、投166.1局都創生涯新高，飆出176次三振，防禦率4.87，獨立防禦率（FIP）4.37，ERA+是低於聯盟平均的84，每局被上壘率1.33。

雖然巴茲帳面成績不好看，但他今年不少被打爆的比賽都是發生在光芒臨時主場，也就是洋基春訓球場，在這座打者相對友善的球場中，巴茲16場先發防禦率高達5.90；然而在15場客場先發防禦率僅3.86，整季挨26轟有18轟是出現在臨時主場。

此外，巴茲擁有四縫線速球、曲球、卡特球、變速球、滑球等5種球路，其中四縫線今年均速高達97英哩，聯盟PR值高居88，並有10球飆破100英哩，最速100.4英哩；加上他的控制權到2028年才結束，這也是為何金鶯需要付出4名新秀才能交易巴茲的關鍵。

