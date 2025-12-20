MLB》洋基沒報價給教士強投「有其他目標」！布總爆還沒見今井達也

金恩。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕教士強投金恩（Michael King）昨天確定以3年7500萬美元（約新台幣23.6億）續留，休季與金恩傳聞滿天飛的前東家洋基，最終沒能迎回老同學。然而根據紐媒報導，洋基其實根本沒有報價給金恩。

30歲的金恩生涯前5個賽季都效力洋基，主要以後援身分出賽，並在2024年季前被交易至教士，成為換取索托（Juan Soto）的包裹之一。來到教士後的金恩被改造成全職先發投手，並繳出亮眼表現。儘管今年受傷勢困擾，但仍被視為此休季自由市場上最頂級的先發投手之一。

請繼續往下閱讀...

其中洋基休季多次與金恩傳出連結，日前《波士頓環球報》記者亞伯拉罕（Peter Abraham）更透露，洋基、紅襪、金鶯3支球隊已經進入最終決選名單，且金恩新賽季高機率會重返美聯，但最終金恩選擇續留教士。今天《紐約郵報》海曼（Jon Heyman）指出，洋基未實際對金恩提出報價，有其他目標。

在金恩確定續留教士後，外界普遍認為洋基將會把補強目標，放在西武獅王牌今井達也身上，休季同樣多次傳出洋基有意今井達也。然而根據《紐約郵報》官方X的採訪，洋基總教練布恩（Aaron Boone）被問及是否已和今井會面，或者安排好時間，布恩回答：「沒有。」至於是否會有相關動作，布恩也回：「不知道。」

今井達也申請入札後，大聯盟球隊將從美東時間本月19日起早上8點，至明年1月2日下午5點的期間，可以和今井方做交涉。日前大聯盟古巴記者羅梅洛（Francys Romero）爆料，大約有5支大聯盟球隊對今井達也展現出真正的興趣，而預計洋基與小熊將成為簽下今井的最終競爭者。

今井達也。（資料照，取自大聯盟官方X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法