自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》高中被排擠的過去 使坎寧安成為更好的人

2025/12/20 09:03

活塞主將Cade Cunningham（資料照）活塞主將Cade Cunningham（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕活塞主將坎寧安（Cade Cunningham）是2021年NBA選秀狀元，在這個賽季平均上場27.7分鐘，可以拿到27.2分、9.2助攻和6.2個籃板，是活塞隊位居東部第一的關鍵，但是他的高中生活並沒有這麼順遂。

擁有領袖特質的坎寧安並不是一開始就被隊友待見，高中時期的他就是隊上的主力，場均可以得到15.2分、6.4個籃板和3次助攻，但是高年級的球員因為他優異的表現，失去了他們的先發位置，引起了他們的不滿。

坎寧安近日接受《The Athletic》訪問，回憶起高中的歷程，他坦言覺得自己是圈外人，隊友們不太歡迎他，「我已經和他們和解了，現在和他們的關係很好。這件事讓我成長了很多。」

而坎寧安也在這件事上學會如何當一個領導者，讓別人感受到他想表達的事，每當他獲得機會的時候，他可以靠著過往的經驗，與隊友建立聯繫。

前幾天的比賽當中，坎寧安高中的老師瓊斯（Morehead Jones）有到場為他加油，他也提到：「她是個很特別的老師；會照顧到每一個學生，上課時的活力讓所有人都很享受，能再次見到她，感覺真的很特別。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中