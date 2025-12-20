NBA》高中被排擠的過去 使坎寧安成為更好的人

活塞主將Cade Cunningham（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕活塞主將坎寧安（Cade Cunningham）是2021年NBA選秀狀元，在這個賽季平均上場27.7分鐘，可以拿到27.2分、9.2助攻和6.2個籃板，是活塞隊位居東部第一的關鍵，但是他的高中生活並沒有這麼順遂。

擁有領袖特質的坎寧安並不是一開始就被隊友待見，高中時期的他就是隊上的主力，場均可以得到15.2分、6.4個籃板和3次助攻，但是高年級的球員因為他優異的表現，失去了他們的先發位置，引起了他們的不滿。

坎寧安近日接受《The Athletic》訪問，回憶起高中的歷程，他坦言覺得自己是圈外人，隊友們不太歡迎他，「我已經和他們和解了，現在和他們的關係很好。這件事讓我成長了很多。」

而坎寧安也在這件事上學會如何當一個領導者，讓別人感受到他想表達的事，每當他獲得機會的時候，他可以靠著過往的經驗，與隊友建立聯繫。

前幾天的比賽當中，坎寧安高中的老師瓊斯（Morehead Jones）有到場為他加油，他也提到：「她是個很特別的老師；會照顧到每一個學生，上課時的活力讓所有人都很享受，能再次見到她，感覺真的很特別。」

