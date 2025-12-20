自由電子報
MLB》史上最狂天團！2連霸宇宙道奇豪華稅飆破53億 連2年寫新霸業

2025/12/20 08:34

道奇今年休季將被課徵史上最高額的豪華稅。（資料照）道奇今年休季將被課徵史上最高額的豪華稅。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇近年休季瘋狂砸錢補強，也如願奪下2連霸，根據《ESPN》記者羅傑斯（Jesse Rogers）報導，道奇今年休季將被課徵史上最高額的豪華稅，連續2年都創下歷史新猷。

羅傑斯發文指出，今年一共有9支大聯盟球隊要繳豪華稅，以道奇為最高額，依序為大都會、洋基、費城人、藍鳥、教士、太空人、紅襪與遊騎兵，而9隊須繳豪華稅也追平單一休賽季史上最多紀錄。

其中去年季前以10年7億美元簽下大谷翔平、季後才繳1.03億美元豪華稅的道奇，今年再度突破天際，豪華稅金額高達1億6937萬5768美元（逾53.3億新台幣），連續2年刷新史上最高紀錄，更海放比第2名的大都會（9163萬7501美元）多達超過777萬美元。

