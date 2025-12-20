NBA》柯瑞賽前穿新戰靴亮相！太陽布克喊話拉攏他「加入陣營」

柯瑞與布克（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕昨日太陽與勇士的前練習中，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）被發現腳上穿的是太陽隊布克（Devin Booker）的「Book 1」，賽後採訪的時候布克表示，要說服柯瑞加入NIKE的陣營。

昨日採訪中布克提到，在柯瑞跟UA的合約到期後，就寄了幾雙球鞋給他，很開心他能穿上。柯瑞在賽後將球鞋簽名，並且把鞋子交給布克，而布克在賽後記者會中，把球鞋放在桌上，然後笑著說要招募柯瑞與NIKE簽約。

另外布克也提到他的新球鞋「Book 2」將於美國時間1月2日發售，他也會第一時間將球鞋贈送給柯瑞，「過幾天還會再帶幾雙來，他會是最早穿到新球鞋的其中一人。」

柯瑞與合作長達12年的運動品牌Under Armour分道揚鑣，並帶走自己品牌Curry Brand，成為「球鞋自由球員」的他，先後穿過Nike、PUMA、Adidas、Li-Ning等不同品牌的鞋款，關於新球鞋的下家，備受球迷的期待。

“Called shotgun with the gold medal backcourt!!”



Steph Curry signed the Chevy x Book 1s he wore for Devin Booker @StephenCurry30 @DevinBook



@DuaneRankin / @SooWavy11 https://t.co/pVzfHHx7H0 pic.twitter.com/2jBIZ2n8HD — Sole Retriever （@SoleRetriever） December 19, 2025

