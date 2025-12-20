自由電子報
NBA》聯盟高層點名國王後衛、快艇扣將很適合湖人！美媒曝殘酷現實

2025/12/20 13:24

湖人本季防守不佳。（資料照）湖人本季防守不佳。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕湖人昨天雖然險勝爵士，但上半場狂失78分創下本季新高，解決稀爛的防守已經成為紫金大軍當務之急，美媒《The Athletic》湖人記者沃伊克（Dan Woike）也撰文點出湖人可能看上的補強目標。

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）本週稍早就曾表明，角色球員若需要在三巨頭東契奇（Luka Doncic）、里維斯（Austin Reaves）與詹姆斯（LeBron James）身邊發揮價值，關鍵只有2點，就是防守與三分；然而問題在於，全聯盟所有勁旅都在尋找這種3D類型的好手，一名東部高層坦言，這種人真的不多，每一隊都想要。

根據球隊與聯盟消息來源透露，鵜鶘已經向有意願詢問的球隊表態不打算交易瓊斯（Herbert Jones）。沃伊克指出，像瓊斯這種球員通常會需要高品質選秀籤與多名年輕球員的包裹才有機會換得到，但湖人最多只出得起一張無保護首輪選秀權與匹配薪資。

國王25歲後衛艾利斯（Keon Ellis）則是另一位受到多支球隊關注、且具備一對一單防價值的後場球員，聯盟人士普遍認為他會在交易大限前有機會被送走，目前行情大約是一張受保護首輪籤。沃伊克點出，艾利斯雖然生涯三分命中率高達42%，但部分人士認為他更擅長製造抄截與失誤，而非實際單防住對手，而他的身材能否硬扛更高大的後衛也有疑慮；即便如此，他仍視為湖人本季交易的目標之一，只是預計競爭會相當激烈。

艾利斯。（資料照）艾利斯。（資料照）

報導還提到，湖人今夏其實也討論過交易威金斯（Andrew Wiggins）的可能性，若球隊願意犧牲明年的薪資彈性，未來也不排除持續評估這個選項。另一位值得關注的是快艇前鋒瓊斯（Derrick Jones Jr.），過去他在獨行俠與東契奇的配合已經證明身價，加上快艇目前戰績貧弱與選秀資產匱乏，只要報價合理，沒有不聆聽的理由。

此外，沃伊克還點名包含籃網曼恩（Terrance Mann）、黃蜂格林（Josh Green）與公牛多桑姆（Ayo Dosunmu）都是被球探、高層點名可能適合湖人的人選。但問題在於，湖人目前能動用的籌碼只有一枚首輪與一枚次輪選秀籤，加上聯盟對湖人近年選進的新人整體評價都不高，讓談判空間更受限。簡單來說，3D好手的市場供不應求，而湖人能給的東西實在不多。

瓊斯。（資料照）瓊斯。（資料照）

