經典賽》今年27轟道奇2冠好手不願代表古巴！外媒曝態度大轉彎關鍵

帕赫斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟古巴記者羅梅洛（Francys Romero）日前指出，道奇24歲外野手帕赫斯（Andy Pages）進入經典賽古巴隊初步名單，然而近日外媒爆料，原先有意為古巴征戰的帕赫斯態度大轉彎，已經表態不願意代表古巴參加經典賽。

帕赫斯近兩年是道奇主力外野手，也是道奇2連霸的功臣之一，本季例行賽出賽156場，敲出27轟、86分打點，打擊率0.272，整體攻擊指數0.774，都寫下生涯新高。帕赫斯今年的出局製造值（Outs Above Average，OAA）為「11」，排全大聯盟外野手第7。

請繼續往下閱讀...

16歲就叛逃至美國的帕赫斯，其妻子為墨西哥人，過去受訪曾表示希望能參加經典賽，也同時在考慮要代表古巴還是墨西哥的可能性。然而根據古巴記者馬拉斯（Daniel de Malas）報導，帕赫斯已經通知古巴棒協，不願意、也沒有興趣代表古巴參加經典賽。

馬拉斯指出，帕赫斯之所以態度大轉變，可能是在回應古巴棒協先前的立場，也就是拒絕讓具有古巴血統、但在美國成長或發展的球員入選國家隊；馬拉斯更痛批，古巴棒協的作為也不令人意外，選擇了最糟糕的人選擔任總教練，距離賽是只剩數月，卻仍不斷傳出棒協對現役與退役球員，以及球迷和古巴棒球本身展現種種不尊重與失職行為。

古巴明年經典賽小組賽，與波多黎各、加拿大、巴拿馬與哥倫比亞分在A組，並由傳奇球星梅薩（Germán Mesa）出任總教練。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法