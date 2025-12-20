NBA》主將馬克西回歸爆砍30分 率七六人擊敗NBA盃冠軍尼克

馬克西回歸，帶領七六人戰勝尼克。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今天迎來好消息，「真一哥」馬克西（Tyrese Maxey）回歸首戰就狂砍30分、9助攻，終場七六人以116比107戰勝NBA盃冠軍紐約尼克隊。

今日七六人作客紐約，上半場戰況膠著，半場結束七六人57比59暫時落後尼克隊。然而尼克隊上半場3分球17投僅4中，始終無法將比分擴大，讓七六人有追逐的本錢。

易籃後尼克持續緊咬比分，三節打完僅1分落後。但決勝節風雲變色，尼克團隊手感極凍，前5分鐘僅拿下7分，分差逐漸被七六人拉開，比賽結束前48秒馬克西投進最後一顆三分球，奠定勝基。

七六人新秀艾奇康（VJ Edgecombe）表現亮眼，本場拿下23分、4助攻和2抄截，比賽中接獲馬克西的助攻切入爆扣。另一大亮點卓蒙德（Andre Drummond）本場比賽三分球4投3中，整場得到14分，在沒有恩比德（Joel Embiid）之下抓下13個籃板，不只外圍提火力，也讓尼克隊無法在禁區予取予求。

儘管尼克三巨頭表現亮眼，合計拿下65分，但還是無法幫助球隊取勝。布朗森（Jalen Brunson）本場拿下22分、6籃板、9助攻。布里吉斯（Miles Bridges）繳出21分、7籃板、5助攻的成績。湯斯（Karl-Anthony Towns）也拿到22分。但尼克本場團隊三分球32投僅8中，成為輸球主因，另外全隊18次失誤也在關鍵時刻無法將分差給縮小。

