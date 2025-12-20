自由電子報
MLB》洋基「全員逃走中」轉戰大都會！布總幽默回應：那裡可不像...

2025/12/20 12:47

洋基近2年休季多名好手轉戰大都會。（資料照）洋基近2年休季多名好手轉戰大都會。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕隨著威佛（Luke Weaver）以2年2200萬美元合約，成為最新一位加盟大都會的前洋基球員後，條紋軍轉戰梅子軍團的小規模出走潮仍延續中，對此洋基總教練布恩（Aaron Boone）受訪時也幽默回應。

洋基近2個休季都有球員轉戰同城的大都會，去年是索托（Juan Soto）與霍姆斯（Clay Holmes），今年則是威廉斯（Devin Williams）與威佛。其中洋基在「索托爭奪戰」中積極出價，但最終搶輸大都會的15年7.65億美元天價；至於今年的威佛與威廉斯，洋基則是根本沒有提出報價。

對於近2年的「出走潮」，今天洋基總教練布恩在紐約警局44分局發放食物與玩具時接受《紐約郵報》訪問，打趣地回應：「那裡（皇后區）可跟布朗克斯不太一樣！（Not quite The Bronx）」

布恩透露，他在昨天發訊息給威佛，這位當初從渡名單中撿回來、之後蛻變成為洋基牛棚大將的好手，令他感觸良多，「我很為他高興，他拿到了一份他應得的好合約。」

「過去幾年他為我們投了很多場關鍵的比賽，當我們在2023年季末簽下他時，那看起來不像什麼重磅補強。但他最終成為了如此優秀的後援投手，這兩年扛起球隊重要角色，這得歸功於他自己，他成功改變自己的職業生涯，得到回報。」布恩說道。

