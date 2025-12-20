路跑》台北馬賽前早餐跑破萬人開跑創新高 警力加強維護治安

台北馬賽前早餐跑。（台北市政府提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025台北馬拉松將於12月21日盛大登場，今天率先舉辦充滿節慶氛圍的「耶誕歡樂早餐跑」，吸引逾萬名跑者熱情參與，本屆早餐跑設有9公里及3公里兩個組別，現場眾多跑者頭戴耶誕帽、配戴髮箍或穿著節慶元素服飾，將市民廣場妝點成一場專屬於臺北的街頭耶誕嘉年華，且早餐跑賽事邁入第3年，參與熱度持續攀升，今年9公里及3公里組別合計吸引10284名跑者報名參賽，創下歷屆新高。

臺北市政府體育局局長游竹萍親臨現場，她表示：「看到現場聚集眾多大、小朋友溫馨參與，相當感動。期許大家在今天的好天氣下，盡情享受耶誕歡樂早餐跑，跑出屬於自己的好成績。台北馬拉松未來將結合城市特色與全民參與，打造更多元、豐富且具國際視野的路跑體驗，警力上也加強維護治安，共同邀請市民朋友一同以運動迎接美好的年末時光。」

請繼續往下閱讀...

為提升整體活動體驗，本屆早餐跑現場特別打造大型聖誕樹與早餐店拍照牆兩大主題造景，成為跑者爭相合影的熱門打卡點。高聳聖誕樹結合中、西式早餐文化意象與節慶裝飾，營造濃厚耶誕氛圍；「早餐店拍照牆」則以日常早餐文化為靈感，象徵完跑後與親友共享早餐的溫馨時刻，為活動注入濃厚的生活感與城市記憶。

除路跑活動外，大會也規劃摸彩活動增添現場互動氛圍，跑者完賽後將號碼布上的摸彩券投入摸彩箱，吸引眾多參與者踴躍投入。活動現場共抽出多項獎品，包括iPhone 17 Pro、adidas Boston 13 跑鞋、SHOKZ 原廠運動大禮包等人氣好禮，讓跑者在完成清晨路跑之餘，也能滿載而歸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法