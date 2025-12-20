自由電子報
MLB》不只先發「5巨投」！官網點名道奇力拚3連霸關鍵「隱藏角色」

2025/12/20 15:08

道奇先發5巨投。（資料照）道奇先發5巨投。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇來季將要力拚三連霸，預計明年將會有全大聯盟最強大的先發輪值之一，然而近年歷史也總是不斷提醒藍衫軍，意外總是會降臨，幸虧道奇在星光熠熠的「5巨投」背後，還有3個有望在關鍵時刻挺身而出的「隱藏角色」。

道奇明年先發輪值預計由大谷翔平、山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）以及佐佐木朗希組成，陣容相當豪華。但如果有人表現不佳或不幸因傷倒下，道奇有的是備案。大聯盟官網記者德羅薩（Theo DeRosa）撰文點名斯漢（Emmet Sheehan）、史東（Gavin Stone）與萊恩（River Ryan），將成為道奇王牌輪值後的第一道防線。

在2024年5月動TJ後，斯漢的復出之路算是相當順利，26歲的他在今年6月中旬回歸，立即對道奇有所貢獻，例行賽出賽15場（12場先發），73.1局送出89次三振，繳出防禦率2.82的優異成績單，季後賽更是成為牛棚要角。德羅薩表示，目前斯漢的體力條已經完全恢復先發水準，預計來季將是道奇「5巨投」之外的頭號輪值遞補人選。

身為2024年道奇先發輪值主力之一、單季拿下11勝的史東，在去年10月接受肩膀手術導致今年整季報銷。好消息是，史東正處於正常的休賽季節奏，預計2026年春訓就能卯足全力前進。德羅薩指出，儘管肩膀手術後的恢復期通常伴隨不確定性，但史東已證明自己具備中後段輪值的實力，他擁有7種球路能和打者對決，包含去年被打擊率僅0.178的招牌武器變速球，如有需要，史東也完全也能力再度扛起大聯盟先發角色。

至於萊恩在今年開季前是道奇農場排名第9的潛力新秀，也是體系中評價最高的右投。2024年他在大聯盟短暫的4場先發中繳出防禦率1.33的宰制級表現，但隨後就因傷並缺席至今。德羅薩點出，萊恩預計明年就能回歸，雖然可能要先在3A尋找球感與適應工作量，但以他6種球路的武器庫，加上生涯讓對手平均擊球初速僅84.3英哩，強勁擊球率也僅27.8%，只要明年能投出接近2024年大聯盟首秀的水準，無論是何種角色，都將是道奇極為樂見的戰力。

斯漢、史東、萊恩。（資料照）斯漢、史東、萊恩。（資料照）

