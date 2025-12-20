羽球年終賽》可惜！30歲依瑟儂遭逆轉 無緣生涯首張決賽門票

依瑟儂。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕還是無法躋身決賽！泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）今天在世界羽聯（BWF）年終總決賽女單4強，以21：15、17：21、11：21遭尋求衛冕的中國好手王祉怡逆轉，生涯五度在4強出局，而明天決賽將由世界排名前2的南韓世界球后安洗瑩決戰王祉怡。

世界排名第8的依瑟儂已經30歲，為本屆年終賽8位女單選手中最資深，她本季印尼大師賽、熊本大師賽封后，以及日前登場的東南亞運動會摘下金牌。至於依瑟儂、王祉怡在小組賽交鋒，王祉怡以直落二收下勝利，取得對戰3連勝。

依瑟儂昨解決中國選手韓悅，取得4強門票，她今天開賽就展現競爭力，利用不少犀利角度讓王祉怡必須一直移動，泰國名將也以11：7領先進入技術暫停，而王祉怡暫停回來後一度追近，但在15：16領先卻出現發球失誤也挑戰失敗，追分氣勢受挫，依瑟儂也把握機會連得5分，先下一城。

不過，依瑟儂在第2局未能守住領先優勢，在暫停後被王祉怡連續得分，只能讓出，以及她在決勝局4：4又被王祉怡連得8分，就氣力放棄，還是無緣決賽。安洗瑩、王祉怡生涯交手19次，安洗瑩取得15勝4敗的對戰優勢，且今年7次交手都是安洗瑩拿下勝利。

依瑟儂。（法新社）

王祉怡。（法新社）

