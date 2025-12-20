棒球》兩度先發對台灣都贏球 前樂天洋投雷法加盟墨西哥冬聯

雷法。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕曾於前年效力中職樂天桃猿隊的古巴籍洋投雷法（Elián Leyva），近兩年都在中美洲效力。墨西哥太平洋聯盟的奧布雷岡亞基人隊（Yaquis de Obregón）宣布，今年賽季簽下雷法，成為該隊新成員。

奧布雷岡亞基人隊官網指出，在球季尾聲補進雷法，希望為球隊投手群帶來實力、領導力與穩定性。

雷法今年球季效力墨西哥聯盟哈利斯科騎馬師隊（Charros de Jalisco），7場出賽合計22局、防禦率7.77，季後一度加入多明尼加冬盟，但僅有1場出賽。

雷法前年在中職出賽12場，戰績4勝3敗、防禦率3.88，樂天該年先註銷他、登錄日籍的佐藤由規，由規出賽1場後，才又改登錄當時新洋投威能帝。

而近幾年雷法分別代表古巴隊和西班牙隊出賽，3年來兩度先發出戰台灣隊，雷法所屬的國家隊都贏球。

2023年WBC經典賽，雷法代表古巴出賽，對台灣隊先發2.1局被敲1安飆4K無失分拿到勝投，不但把古巴帶進八強賽，也讓台灣隊得從資格賽打起。今年初的經典賽資格賽，雷法改代表西班牙隊，首戰又先發2.1局，這次被敲5安失2分（1分責失），被張育成轟出2分砲，但該役台灣隊落敗。台灣隊加賽再遭遇西班牙隊贏球，才確定拿下正賽門票。

雷法。（資料照，記者陳志曲攝）

