富邦U18》U15世界盃國手馬佑嘉一棒當英雄 高雄市奪季軍

高雄市拿下季軍。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕新北富邦U18青棒賽今天上午進行季軍戰，高雄市在1局上靠馬佑嘉關鍵兩分打點二壘安打領軍，加上5名投手輪番上場壓制台北市打線，全場只被對手敲出1支安打，最終高雄市就以4：1擊敗台北市拿下季軍，平隊史最佳戰績紀錄。

1局上兩人出局一、二壘有人，馬佑嘉適時擊出二壘安打進帳2分打點，3局下台北市靠1安和3次保送擠回1分，5局上高雄市一輪攻勢再添2分奠定勝基。

昨天高雄市對新北藍被許子彥敲出再見安打，無緣晉級冠軍戰，今天拿到季軍，高雄市總教練石弘傑表示，讓小朋友有一個目標追尋，還可以再突破，希望小朋友透過比賽累積經驗，不斷進步成長，這才是參賽目的。

就讀普門中學二年級的馬佑嘉主守外野，去年是U15世界盃國手，今天他在季軍戰一棒建功，石弘傑說，馬佑嘉打擊滿穩定的，擊球率和擊球力道在球隊算數一數二，在場上不會怯場，關鍵時刻有自信和能力，能把握當下機會，且外野守備不錯，只是要再加強臂力。

馬佑嘉說，賽前全隊很認真看情蒐分析研究對手，能敲安建功滿開心的，把自己能控制的東西控制好，等待機會。

經過一夜沉澱，馬佑嘉認為，昨天比賽真的很可惜，全隊打了一場精采的比賽，奮戰到最後一刻，雖然最後沒有贏球，但過程中大家都做得很好。

高雄市馬佑嘉。（記者陳志曲攝）

