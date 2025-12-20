自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》喬科維奇談生涯最黑暗一戰 「覺得世界已經崩塌...」

2025/12/20 13:10

喬科維奇。（資料照）喬科維奇。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕雖然生涯已經榮耀滿載，但塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）透露，有不少挫敗讓他感到印象深刻，其中最黑暗的一刻是2016年里約奧運敗給波特羅（Juan Martin Del Potro），讓他一度覺得世界在崩蹋。

喬科維奇在受訪時說：「最糟糕的時候就是在2016年奧運，那年我的手腕出了點問題，讓我打得有點掙扎，不知道能否繼續參賽，但最後我還是比了，可是最後敗給我的好友波特羅，而他最終贏下一面銀牌。」

談到當年的奧運，喬科維奇依舊歷歷在目，他分享：「我在第一輪以兩個搶七，很接近的比分輸掉，那一刻我的情緒非常激動，因為是我代表我的國家參賽，全場觀眾都在為我加油，我當時也覺得這可能是我職業生涯的巔峰時刻，整體來說，我正處於一個往上走的階段，我贏得4個大滿貫冠軍，我也囊括所有4大賽的冠軍。」

喬科維奇自認當時處於最佳狀態，練習時也表現得很好，所以志在奪冠的決心不曾動搖，「然而就在賽前1、2天前，我開始感覺到手腕有異樣，開始懷疑自己是否應該參賽，我的籤運非常不好，第一輪就抽到波特羅，我輸掉一場勢均力敵的比賽，而輸掉比賽的那一刻，我覺得世界崩蹋了。」

不過喬科維奇也說，雖然那一刻很難熬，但他人生中最美好跟最糟糕的時刻都出現在奧運，「因為奧運4年才一次，這樣的機會很難得，所以你必須保持最佳狀態才能贏得獎牌，而在其他比賽則是每年都有機會。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中