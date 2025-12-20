網球》喬科維奇談生涯最黑暗一戰 「覺得世界已經崩塌...」

喬科維奇。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕雖然生涯已經榮耀滿載，但塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）透露，有不少挫敗讓他感到印象深刻，其中最黑暗的一刻是2016年里約奧運敗給波特羅（Juan Martin Del Potro），讓他一度覺得世界在崩蹋。

喬科維奇在受訪時說：「最糟糕的時候就是在2016年奧運，那年我的手腕出了點問題，讓我打得有點掙扎，不知道能否繼續參賽，但最後我還是比了，可是最後敗給我的好友波特羅，而他最終贏下一面銀牌。」

談到當年的奧運，喬科維奇依舊歷歷在目，他分享：「我在第一輪以兩個搶七，很接近的比分輸掉，那一刻我的情緒非常激動，因為是我代表我的國家參賽，全場觀眾都在為我加油，我當時也覺得這可能是我職業生涯的巔峰時刻，整體來說，我正處於一個往上走的階段，我贏得4個大滿貫冠軍，我也囊括所有4大賽的冠軍。」

喬科維奇自認當時處於最佳狀態，練習時也表現得很好，所以志在奪冠的決心不曾動搖，「然而就在賽前1、2天前，我開始感覺到手腕有異樣，開始懷疑自己是否應該參賽，我的籤運非常不好，第一輪就抽到波特羅，我輸掉一場勢均力敵的比賽，而輸掉比賽的那一刻，我覺得世界崩蹋了。」

不過喬科維奇也說，雖然那一刻很難熬，但他人生中最美好跟最糟糕的時刻都出現在奧運，「因為奧運4年才一次，這樣的機會很難得，所以你必須保持最佳狀態才能贏得獎牌，而在其他比賽則是每年都有機會。」

