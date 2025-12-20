自由電子報
體育 棒球

經典賽》孫易磊期待征戰WBC 火腿球團態度是關鍵

2025/12/20 13:13

旅日選手孫易磊（中）與穀保學弟們合影。（記者陳志曲攝）旅日選手孫易磊（中）與穀保學弟們合影。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕效力日本火腿的20歲台灣右投孫易磊，今天受邀為新北富邦U18青棒賽冠軍戰開球，穀保家商畢業的他，開完球後走到場邊和穀保化身的新北藍選手開心合影，隨後坐上轉播台擔任球評，好不忙碌。

本季孫易磊在日職一軍出賽9場其中2場先發，戰績0勝2敗4次中繼成功，防禦率5.11、每局被上壘率1.46，2023年亞錦賽和今年2月經典賽資格賽，他都曾披上國家隊戰袍奮戰。

展望明年3月經典賽，孫易磊表示，已接到國家隊詢問，他有意願參賽，只是不知道最終會不會加入國家隊，要看球團的態度，預計明年1月底回日本投入春訓。

假設孫易磊能打經典賽，明年2月27日在台北大巨蛋由經典賽台灣隊對日本火腿交流賽，他有機會在這場「壯行試合」，穿上國家隊球衣對決火腿隊友。

孫易磊說，如果有機會進國家隊的話，感覺滿特別的，因為可以對戰火腿隊友，他還沒投過隊內賽，若在熱身賽或正式比賽可以對火腿登板投球，感覺應該滿棒的。

至於最想對決的火腿打者，孫易磊點名，今年勇奪洋聯全壘打和打點雙冠王的洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）與万波中正，「万波打擊很豪邁奔放，滿有特色的揮棒，很想對決看看。」

旅日選手孫易磊受邀開球。（記者陳志曲攝）旅日選手孫易磊受邀開球。（記者陳志曲攝）

