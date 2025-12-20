自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》SGA吞火鍋又失誤葬送比賽！灰狼愛德華茲「神仙40秒」克雷霆

2025/12/20 14:04

愛德華茲。（美聯社）愛德華茲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍雷霆今天客場對決灰狼，雙方直到決勝節都戰得難分難捨，但灰狼一哥「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）在最後40秒接管戰局，砍進超高難度三分球之後連續關鍵防守，率灰狼112：107獲勝，賞雷霆本季第3敗。

灰狼前三節打完僅以2分落後，決勝節持續緊咬雷霆，最後38.5秒之際，愛德華茲從左側作勢切入後拉回三分線外旱地拔蔥，在華勒斯（Cason Wallace）面前命中超高難度三分球，將比分逆轉為108：107領先。

雷霆暫停過後，一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）切入找到空檔準備上籃得手，卻遭愛德華茲從後方「釘板」大吞麻辣鍋，雷霆搶到進攻籃板後還是沒進，只好再送灰狼上罰球線。接著「SGA」面對愛德華茲的單防準備突破，卻又發生致命失誤遭到抄截，將勝利送給灰狼。

灰狼一哥愛德華茲今天攻下全隊最高26分，還外帶12籃板3助攻3抄截2火鍋的全能表現，更比賽最後40秒內，一口氣完成「逆轉三分球、火鍋、致勝抄截」的神仙級演出。藍道（Julius Randle）雖15投僅3中，但靠罰球16罰12中仍進帳次高19分，迪文森佐（Donte DiVincenzo）、里德（Naz Reid）各貢獻15分。

雷霆吞下近3場比賽以來第2敗，也是本季首度3戰中吞2敗。「SGA」攻下全場最高35分，外帶7助攻5籃板，二哥「J-Dub」威廉斯（Jalen Williams）進帳17分7籃板，霍倫格姆（Chet Holmgren）與米契爾（Ajay Mitchell）各有14分。

SGA。（美聯社）SGA。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中