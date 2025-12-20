NBA》SGA吞火鍋又失誤葬送比賽！灰狼愛德華茲「神仙40秒」克雷霆

愛德華茲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍雷霆今天客場對決灰狼，雙方直到決勝節都戰得難分難捨，但灰狼一哥「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）在最後40秒接管戰局，砍進超高難度三分球之後連續關鍵防守，率灰狼112：107獲勝，賞雷霆本季第3敗。

灰狼前三節打完僅以2分落後，決勝節持續緊咬雷霆，最後38.5秒之際，愛德華茲從左側作勢切入後拉回三分線外旱地拔蔥，在華勒斯（Cason Wallace）面前命中超高難度三分球，將比分逆轉為108：107領先。

雷霆暫停過後，一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）切入找到空檔準備上籃得手，卻遭愛德華茲從後方「釘板」大吞麻辣鍋，雷霆搶到進攻籃板後還是沒進，只好再送灰狼上罰球線。接著「SGA」面對愛德華茲的單防準備突破，卻又發生致命失誤遭到抄截，將勝利送給灰狼。

Adds the go-ahead triple, game-winning block, and game-icing steal pic.twitter.com/tdC7LytAoJ — NBA （@NBA） December 20, 2025

灰狼一哥愛德華茲今天攻下全隊最高26分，還外帶12籃板3助攻3抄截2火鍋的全能表現，更比賽最後40秒內，一口氣完成「逆轉三分球、火鍋、致勝抄截」的神仙級演出。藍道（Julius Randle）雖15投僅3中，但靠罰球16罰12中仍進帳次高19分，迪文森佐（Donte DiVincenzo）、里德（Naz Reid）各貢獻15分。

雷霆吞下近3場比賽以來第2敗，也是本季首度3戰中吞2敗。「SGA」攻下全場最高35分，外帶7助攻5籃板，二哥「J-Dub」威廉斯（Jalen Williams）進帳17分7籃板，霍倫格姆（Chet Holmgren）與米契爾（Ajay Mitchell）各有14分。

SGA。（美聯社）

