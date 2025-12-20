富邦U18》長知識！ 新北藍「離奇換投」被主審上了一課

新北藍先發投手饒又語。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今天穀保家商化身的新北藍全場敲出14支安打，最終就以12：1「扣倒」麥寮高中化身的雲林縣，只花5局提前結束比賽，勇奪新北富邦U18青棒賽冠軍，新北市締造「夢幻8連霸」。

此役發生一段小插曲，1局上新北藍狂攻猛灌5分，下個半局新北藍先發投手饒又語控球不穩，奉送3次四壞保送形成兩出局滿壘，新北藍總教練楊孝承喊暫停走上投手丘，饒又語續投連丟3顆壞球，楊孝承再度喊暫停走出休息室，並示意饒又語退場。

此時，主審在場邊跟楊孝承解釋一番，再把饒又語叫回來續投，他花兩球讓石晨廷擊出外野飛球，抓下該局第3個出局數力保不失。

根據棒球規則，總教練或教練在同一打者打擊時，不能兩度上投手丘，如果已上丘1次，經裁判警告，總教練或教練仍堅持再上丘1次，應勒令驅逐出場，投手如果臨時受傷可換投。

回到今天比賽現場，楊孝承並沒有第2度走上投手丘，當然也就無法換投，饒又語必須把這個打席投完，他不但化險為夷，還續投到第4局，總計先發3.1局被敲1安另有3K和3次保送，失1分為非責失拿下勝投。

今天賽後楊孝承解釋，第1局原本要換投手，但棒球規則是要投完同一打席，所以這算是「另類投手暫停」，饒又語重返投手去立刻解決打者，第2局投完本來想說見好就收，畢竟這次比賽狀況沒有很好，但他說再投1、2局，評估分數足夠，選手想要表現就再給他機會。

楊孝承認為，長期栽培包含饒又語在內的幾位高二投手，饒又語肌力大，但整個力量連結需要修正，會再跟運科教練討論，針對個人開出運科訓練計劃來幫助他。

饒又語說，一開始把場面搞得很緊張，後面愈投愈好，狀況不好還是想幫助球隊，第1局的狀況是怎麼想都沒有用，就不要多想，放開來投就對了，上去就是相信自己。

穀保家商高二這一屆有一票好投手，饒又語坦言，看到其他隊友球速愈投愈快，自己也會有壓力，感覺跟他們落差愈來愈大，狀況不好是真的，自己也想太多，但還是要一步一步來。

