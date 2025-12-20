自由電子報
台灣棒球要走上巔峰舞台 美國大聯盟專家指出關鍵

2025/12/20 15:53

台師大舉辦「SPORT SCIENCE 2.0—大聯盟運動科學論壇」，邀林博璞（左起）、 Dr. Bryson Nakamura、詹明昇總監及戴一涵分享。（記者林曉雲攝）台師大舉辦「SPORT SCIENCE 2.0—大聯盟運動科學論壇」，邀林博璞（左起）、 Dr. Bryson Nakamura、詹明昇總監及戴一涵分享。（記者林曉雲攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕我國拿下2024年世界棒球12強賽冠軍，台灣棒球受國際矚目。美國職棒邁阿密馬林魚隊大聯盟隨隊表現與數據整合策略負責人Dr. Bryson Nakamura今（20）日表示，台灣棒球要走上巔峰舞台，關鍵不在於設備多寡，而在於如何整合硬體、軟體與教育，必須回到「what、how」，找出適合台灣選手的方法，在有限資源下妥善運用科學化訓練，以達到最佳表現。

國立台灣師範大學新創公司「師子王智慧運動公司」今在台師大舉辦「SPORT SCIENCE 2.0—大聯盟運動科學論壇」，邀請Dr. Bryson Nakamura、舊金山巨人隊運動表現部門總監詹明昇，以及台灣投手鄧愷威的隨隊翻譯林博璞對談。

Dr. Bryson Nakamura表示，2014年起美國大聯盟導入運動科學，科學化訓練補強教練與選手的決策品質，從投打機制分析、即時資料整合到教練團決策支持，讓訓練與比賽更具依據，釐清真正需要的是什麼後，設定明確目標，再選擇合適的工具與方向，傳統棒球長期累積基本功與紀律仍是核心，但也需要仰賴數據資料庫與科學化訓練作為輔助。

台師大體育系校友詹明昇表示，科學團隊須具備高度溝通與協調能力，加入巨人隊後，便與球員不斷溝通、徵詢意見，透過科學化方式協助選手在大聯盟中站穩腳步，包括透過「觀察、量化、分析、介入、追蹤」完整流程，進行動作調整；再藉由手臂動作分類，進行投球設計與球路軌跡預測，優化揮棒動作與球棒路徑，協助選手發揮最大效益；但科技與數據只是輔助工具，「人」才是最重要關鍵，相較歐美，台灣投入運動科學與運動表現領域、選擇出國深造的人數仍偏少，鼓勵學生勇於嘗試。

擔任台灣投手鄧愷威隨隊翻譯林博璞分享，台灣球員赴美後通常可獲約2年翻譯協助，球隊高度重視「球員優先」文化，球團在評估翻譯工作表現時，會連動參考選手狀態，他會將額外情蒐與紀錄給鄧愷威，協助其調整與準備。

林博璞坦言，美國職業運動環境功利、工時長，但能親身參與台灣球員登上大聯盟、拿下勝投，取得首場先發勝利，深感與有榮焉，自己非科班出身「棒球人」，只要對棒球有熱情，即使沒有相關背景，也有機會找到屬於自己的位置。

