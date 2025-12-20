MLB》道奇豪華稅逾53億破紀錄 恐成推動薪資上限的「代罪羔羊」

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕宇宙道奇勇奪2連霸，今年豪華稅高達1億6937萬5768美元（逾53億新台幣），連續2年刷新史上最高紀錄。《雅虎體育》記者貝爾（Jack Baer）撰文指出，道奇有可能會成為推行薪資上限制度最好的「代罪羔羊」。

道奇今年豪華稅金額高達1億6937萬5768美元，比第2名的大都會的9163萬7501美元，還多了超過777萬美元。道奇的豪華稅與去年相比增加了9000萬美元，同時也超過了紅雀、洛磯、紅人、釀酒人、雙城、國民、守護者、運動家、海盜、光芒、白襪、馬林魚等12支球隊的整隊總薪資。

《雅虎體育》記者貝爾撰文指出，經營一支星光熠熠的豪門球隊，這種「罰金」似乎是必然的代價，不需透過複雜的會計處理，也能一眼看出道奇隊投入了多麼驚人的資金。貝爾提到，「近10年來，道奇隊一直受益於棒球界獲利最高的電視台轉播合約，同時擁有大聯盟最大規模之一的球迷基礎，並在大谷翔平堪稱運動史上最划算合約中獲得巨大的回報，在這種趨勢下，富人只會變得越來越富有。」

貝爾分析，道奇達成了世界大賽2連霸，巨額投資確實換來了成果，然而，他們與其他球隊之間產生的巨大貧富差距，也可能成為推動大聯盟引入「薪資上限（Salary Cap）」制度的推手。當大聯盟與球員工會在未來進行新的勞資協議談判時，豪華稅制度的現狀勢必會成為重要議題，球員工會數十年來始終堅決反對導入薪資上限制度，但在多數老闆支持下，大聯盟官方則是有意引進，道奇近年的成功，正好成為一個理想的「代罪羔羊」。

