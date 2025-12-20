自由電子報
TPBL》李愷諺19分領軍國王火力全開 狂勝聯盟龍頭雲豹終結3連敗

2025/12/20 16:44

李愷諺。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕新北國王今在主場火力全開，團隊8人得分達雙位數，轟進18顆三分球，李愷諺拿全場本土最高19分，率隊以125：103輕取TPBL聯盟龍頭桃園雲豹，終結3連敗低潮。

國王前一次與雲豹交手，以101：103之差敗北，今天力求在主場捲土重來，靠著得分砍將杰倫在上半場拿14分，加上李愷諺傷癒回歸拿13分，團隊上半場靠著53.5％投籃命中率，以63：54領先雲豹。

易籃後，國王繼續在外圍展現火力，林書緯第三節投進2顆三分球，李愷諺、杰倫和林彥廷也都有貢獻，將比分拉開至超過20分，進入決勝節，儘管雲豹試圖靠著高錦瑋、王皓吉的三分彈收復失土，但國王團隊多點開花，隨著比分不斷擴大，雙方在勝負底定都放上板凳球員應戰。

國王共8人得分皆達雙位數，杰倫拿27分、7籃板、6助攻，李愷諺19分，沃許本14分、12籃板，林書緯16分，蘇士軒得11分，板凳出發的林彥廷有12分，呂政儒拿11分，傑登10分。

克羅馬拿雲豹最高23分，高錦瑋14投僅4中拿12分，莊博元和麥卡洛各12分，米勒拿11分，雖然全隊也投進15顆三分球，外線火力還能與國王抗衡，但籃板數以41：55落居下風，禁區表現不如對手成為落敗關鍵之一，也吞下2連敗。

杰倫。（記者陳逸寬攝）

沃許本。（記者陳逸寬攝）

林彥廷。（記者陳逸寬攝）

高錦瑋。（記者陳逸寬攝）

米勒。（記者陳逸寬攝）

