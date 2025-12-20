自由電子報
體育 棒球 中職

中職》勉勵26位優秀小球芽 中信兄弟宋晟睿傳授「筆記野球」

2025/12/20 17:42

中信兄弟宋晟睿頒發個人手套，給球芽基金得獎小朋友。（球芽基金提供）中信兄弟宋晟睿頒發個人手套，給球芽基金得獎小朋友。（球芽基金提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕球芽基金今天邀請中信兄弟球星宋晟睿、體育主播楊正磊擔任頒獎嘉賓，共同參與由新竹縣政府教育局與文化局舉辦的「2025 新竹縣喜閱節暨閱讀節嘉年華」活動，並於活動中頒發「球芽基金棒球獎學金」、「金豹特別獎」與「閱讀獎學金」，表揚來自新竹縣6所服務學校共 26 位優秀小球芽。

宋晟睿在活動中分享自身成長歷程，勉勵小球員要把學業顧好，還傳授自己的「筆記野球」哲學，「棒球不是只有打球而已，讀書其實也很重要，像我自己在賽季中，每一場比賽都會練習寫筆記，把每一場比賽的心得都記錄下來，後面再去檢視自己的優缺點。」宋晟睿也提醒小朋友要學會調適心態，不論是在學習過程中或是在球場上，「儘管發生失誤或是在球場上被三振，都要學會向前看，因為那些失誤已經發生，要學會調適，並修正錯誤，才能更進步！」

中信兄弟宋晟睿（左）和體育主播楊正磊，和小球員及現場球迷進行座談分享。（球芽基金提供）中信兄弟宋晟睿（左）和體育主播楊正磊，和小球員及現場球迷進行座談分享。（球芽基金提供）

球芽基金長期深耕偏鄉基層棒球隊的閱讀與教育推廣，陪伴熱愛棒球的小朋友除了精進球技，也能兼顧學業發展。球芽基金服務的新竹縣學校有中山國小、大同國小、上舘國小、關西國小及五峰國小等五所學校棒球隊，透過閱讀講座、職涯分享與閱讀推廣活動，並設置棒球獎學金與閱讀獎學金，成為孩子追夢路上的穩定支持。

26 位優秀小球員除了獲得獎學金，球芽基金也感謝多家企業夥伴熱情響應球芽理念，包括 Under Armour 台灣總代理星裕國際股份有限公司、BnnBee 當支蜜、titan 太肯專業運動襪、正光製藥有限公司、piinngo-piinngo 法式手工料理果醬、TAIWOLF 台灣狼、ORINGO 林果良品等，提供多元豐富的獎品，為孩子們留下難忘的成長回憶。球芽基金亦感謝新竹縣政府教育局與新竹縣政府文化局，連續五年支持球芽閱讀推廣活動，讓閱讀與棒球在新竹縣持續扎根。

球芽基金理事長邱繼加、體育主播楊政磊和中信兄弟球星宋晟睿，和球芽基金得獎小朋友合影。（球芽基金提供）球芽基金理事長邱繼加、體育主播楊政磊和中信兄弟球星宋晟睿，和球芽基金得獎小朋友合影。（球芽基金提供）

