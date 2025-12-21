自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

柯瑞率勇士戰太陽 東契奇、詹皇踢館快艇 今日賽事預告與轉播

2025/12/21 06:54

柯瑞。（資料照，路透）柯瑞。（資料照，路透）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有兩場轉播，分別是太陽對勇士以及湖人戰快艇，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）力拚在主場終結球隊3連敗；另外一場則是洛城內戰，東契奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）將聯手對抗雷納德（Kawhi Leonard）和哈登（James Harden），快艇目前已經苦吞5連敗。

TPBL賽事，中信特攻碰上新北國王，台新戰神迎攻城獅。PLG賽事，領航猿將面對台鋼獵鷹。

TPVL賽事，臺北伊斯特面對台鋼天鷹，臺中連莊迎戰桃園雲豹。另外還有BWF羽球年終賽決賽，敬請鎖定轉播。

NFL

09：15 包裝工 VS 芝加哥熊 愛爾達體育4台

NBA

09：30 太陽 VS 勇士 緯來育樂
11：30 湖人 VS 快艇 緯來體育

羽球年終賽

14：00 決賽 愛爾達體育3台

TPBL

14：30 中信特攻VS新北國王 MOMOTV

17：00 台新戰神VS攻城獅 緯來體育、緯來精采

TPVL

14:56 臺北伊斯特 VS 台鋼天鷹

18:26 台中連莊 VS 桃園雲豹

轉播：緯來育樂、愛爾達體育4台

HBL女子預賽

15：00 新竹高商 VS 普門中學
16：40 南湖高中 VS 陽明高中
18：20 永仁高中 VS 永平高中

轉播：愛爾達體育1台

PLG 

17：00 領航猿 VS 台鋼獵鷹 民視第一台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中