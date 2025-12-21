柯瑞率勇士戰太陽 東契奇、詹皇踢館快艇 今日賽事預告與轉播

柯瑞。（資料照，路透）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有兩場轉播，分別是太陽對勇士以及湖人戰快艇，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）力拚在主場終結球隊3連敗；另外一場則是洛城內戰，東契奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）將聯手對抗雷納德（Kawhi Leonard）和哈登（James Harden），快艇目前已經苦吞5連敗。

TPBL賽事，中信特攻碰上新北國王，台新戰神迎攻城獅。PLG賽事，領航猿將面對台鋼獵鷹。

TPVL賽事，臺北伊斯特面對台鋼天鷹，臺中連莊迎戰桃園雲豹。另外還有BWF羽球年終賽決賽，敬請鎖定轉播。

NFL

09：15 包裝工 VS 芝加哥熊 愛爾達體育4台

NBA

09：30 太陽 VS 勇士 緯來育樂

11：30 湖人 VS 快艇 緯來體育

羽球年終賽

14：00 決賽 愛爾達體育3台

TPBL

14：30 中信特攻VS新北國王 MOMOTV

17：00 台新戰神VS攻城獅 緯來體育、緯來精采

TPVL



14:56 臺北伊斯特 VS 台鋼天鷹

18:26 台中連莊 VS 桃園雲豹

轉播：緯來育樂、愛爾達體育4台

HBL女子預賽

15：00 新竹高商 VS 普門中學

16：40 南湖高中 VS 陽明高中

18：20 永仁高中 VS 永平高中

轉播：愛爾達體育1台

PLG

17：00 領航猿 VS 台鋼獵鷹 民視第一台

