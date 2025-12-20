中職》小球芽感謝龍貓教練！曾豪駒捐球具、捐書籍、捐獎學金

新竹縣五峰國小感謝曾豪駒捐贈球具。（球芽基金提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕球芽基金今天頒發「球芽基金棒球獎學金」、「金豹特別獎」與「閱讀獎學金」，表揚來自新竹縣五所服務學校共26位優秀小球芽，而值得一提的是，這次所有頒發的獎學金，都由去年率台灣隊拿下12強賽冠軍的總教練曾豪駒贊助。

曾豪駒去年率台灣隊在12強賽奪冠後，曾與新竹縣出身的12強國手王志煊，共同參與新竹縣政府的表揚儀式，當時曾總就說，「感謝縣府給予這份榮耀，也會將榮耀回饋給基層棒球，和縣府一起支持基層棒球運動。」到了球季中，曾豪駒回歸母隊樂天桃猿後，他主動向球芽基金連繫，希望一同完成回饋新竹縣基層棒球隊的承諾，而在多次討論後，曾總決定進行三項回饋方案：捐贈球具、採買優質書籍與球芽基金共同鼓勵閱讀，以及捐贈今年底球芽基金新竹縣服務學校獎學金的發放。

球芽基金服務的新竹縣學校，包括中山國小、大同國小、上舘國小、關西國小及五峰國小等五所學校棒球隊，在今天頒獎典禮上，共有26位小朋友獲得獎學金肯定，都是來自曾總的全數贊助。

此外，棒球隊小朋友之前拿到全新球具時都好開心，還親手寫下小卡片要送給曾豪駒，有人寫下：「謝謝曾豪駒教練把世界冠軍的獎金捐給我們，我們一定會好好珍惜」，還有孩子寫著：「等我以後打上職棒我一定會去找您，我比賽時您要記得來看我喔！」

新竹縣大同國小球員寫卡片感謝曾豪駒。（球芽基金提供）

新竹縣上館國小感謝曾豪駒教練。（球芽基金提供）

