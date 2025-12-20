自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》小球芽感謝龍貓教練！曾豪駒捐球具、捐書籍、捐獎學金

2025/12/20 18:15

新竹縣五峰國小感謝曾豪駒捐贈球具。（球芽基金提供）新竹縣五峰國小感謝曾豪駒捐贈球具。（球芽基金提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕球芽基金今天頒發「球芽基金棒球獎學金」、「金豹特別獎」與「閱讀獎學金」，表揚來自新竹縣五所服務學校共26位優秀小球芽，而值得一提的是，這次所有頒發的獎學金，都由去年率台灣隊拿下12強賽冠軍的總教練曾豪駒贊助。

曾豪駒去年率台灣隊在12強賽奪冠後，曾與新竹縣出身的12強國手王志煊，共同參與新竹縣政府的表揚儀式，當時曾總就說，「感謝縣府給予這份榮耀，也會將榮耀回饋給基層棒球，和縣府一起支持基層棒球運動。」到了球季中，曾豪駒回歸母隊樂天桃猿後，他主動向球芽基金連繫，希望一同完成回饋新竹縣基層棒球隊的承諾，而在多次討論後，曾總決定進行三項回饋方案：捐贈球具、採買優質書籍與球芽基金共同鼓勵閱讀，以及捐贈今年底球芽基金新竹縣服務學校獎學金的發放。

球芽基金服務的新竹縣學校，包括中山國小、大同國小、上舘國小、關西國小及五峰國小等五所學校棒球隊，在今天頒獎典禮上，共有26位小朋友獲得獎學金肯定，都是來自曾總的全數贊助。

此外，棒球隊小朋友之前拿到全新球具時都好開心，還親手寫下小卡片要送給曾豪駒，有人寫下：「謝謝曾豪駒教練把世界冠軍的獎金捐給我們，我們一定會好好珍惜」，還有孩子寫著：「等我以後打上職棒我一定會去找您，我比賽時您要記得來看我喔！」

新竹縣大同國小球員寫卡片感謝曾豪駒。（球芽基金提供）新竹縣大同國小球員寫卡片感謝曾豪駒。（球芽基金提供）

新竹縣上館國小感謝曾豪駒教練。（球芽基金提供）新竹縣上館國小感謝曾豪駒教練。（球芽基金提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中