體育 棒球 中職

中職》「牛」轉青春、狂牛再臨！興農牛奪冠班底齊聚 勾起當年熱血回憶

2025/12/20 18:25

大合照。（帕菲克國際運動行銷提供）大合照。（帕菲克國際運動行銷提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕由帕菲克國際運動行銷主辦的「牛轉青春 狂牛再臨 興農男神粉絲見面會」，於今日（12月20日）中午在桃園鹿馬岸南島人文主題餐廳熱鬧登場。活動邀請到興農牛2004～2005年二連霸時期的五位奪冠班底：黃忠義、郭勇志、陳威成、蔡仲南、羅松永蒞臨現場與120位資深興農牛迷近距離互動，一同回味那段屬於狂牛軍團的青春歲月。

除親臨現場的球星之外，同樣為奪冠班底的張泰山、陽建福及勇壯，因工作因素未能到場，亦特別錄製影片向球迷問候，讓球迷又驚又喜。

本次活動特別邀請《野球乾一杯》節目主持人阿強擔任訪談主持人，引導球員輪番上台，分享過往征戰球場的點滴回憶。

訪談由「東哥」黃忠義率先帶領球迷回到興農連霸的精采時光，並大方分享許多隊友間的趣事，讓現場笑聲與掌聲不斷。

「威總」陳威成談及自身帶兵的心路歷程及與球團之間的回憶。「Sunny」羅松永回顧球員生涯中不幸面對傷勢的挑戰與心境轉折。投手組的「阿甘」蔡仲南則談到過去威風的投球時光，並分享目前投入基層棒球、培育未來新星的規劃。

最後，「台中防波堤」郭勇志除了回顧過往英勇的救援事蹟外，也提到近期剛隨隊赴美受訓回台，將持續投入培育中職球星。將近一小時的訪談內容滿滿，氣氛溫馨又熱烈。

興農昔日球星訪談，中間為蔡仲南。（帕菲克國際運動行銷提供）興農昔日球星訪談，中間為蔡仲南。（帕菲克國際運動行銷提供）

活動主辦單位亦攜手台灣知名運動服飾品牌DAVILLAGE（DV）與STANCAVE，共同打造「興農牛復刻球衣」，並於活動現場贈與球員及所有參與球迷。熟悉的配色與設計一亮相，立刻喚起眾人記憶，不少球迷直呼彷彿回到當年在球場上為興農牛吶喊應援的熱血歲月，球星們久違穿上這身球衣也懷念起過去在球場上與隊友奮戰的榮光。

此外，主辦單位也特別感謝鹿馬岸南島人文主題餐廳提供舒適的活動場地與充滿原住民族風味的特色餐點，讓球員與球迷在輕鬆的餐會氛圍中交流互動，為本次見面會留下溫暖而難忘的回憶。

看到眾多球迷到場力挺，主辦單位帕菲克國際運動行銷表示，可見興農牛不僅是一支球隊，更承載著許多球迷的青春記憶。透過本次粉絲見面會，讓經典球星再次與球迷相聚，在分享與交流中回顧過往點滴；未來若有合適機會，也將持續評估規劃類似的交流活動。

簽名會。（帕菲克國際運動行銷提供）簽名會。（帕菲克國際運動行銷提供）

球星現身影片，球迷許久未見的勇壯（右）也現身。（帕菲克國際運動行銷提供）球星現身影片，球迷許久未見的勇壯（右）也現身。（帕菲克國際運動行銷提供）

昔日興農球星訪談。（帕菲克國際運動行銷提供）昔日興農球星訪談。（帕菲克國際運動行銷提供）

