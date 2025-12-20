自由電子報
MLB》史卡格猝逝案纏訟6年落幕 天使與家屬在陪審團裁決前達成和解

2025/12/20 19:29

27歲天使左投史卡格2019年因服用過量藥物及酒精於飯店驟逝。（資料照，美聯社）27歲天使左投史卡格2019年因服用過量藥物及酒精於飯店驟逝。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕已逝洛杉磯天使左投史卡格（Tyler Skaggs）在2019年因服用過量藥物及酒精於飯店驟逝，得年27歲。當時體內檢出包括乙醇、吩坦尼（Fentanyl）與羥考酮（Oxycodone）等鴉片類藥物，讓前天使公關總監凱伊（Eric Kay）因提供違禁藥物等兩項重罪罪名，遭判刑22年聯邦監禁。史卡格的家屬向天使球團求償1.18億美元，訴訟纏鬥6年，天使球團已經在陪審團做出裁決前與家屬達成和解，和解金額並未公開。

史卡格家屬在聲明中表示：「史卡格家族已與天使隊達成一項保密和解，結束了這段艱難的六年歷程，讓我們的家人能夠專注於療傷與復原，我們由衷感謝陪審團成員以及我們的法律團隊，他們的投入與專注給了我們信心，也讓事情終於有了結局。本次審判揭露了真相，我們希望大聯盟現在能盡其責，追究天使隊的責任，雖然沒有任何事能讓史卡格回來，但我們將持續以各種方式紀念他。」

天使隊在聲明中表示，史卡格的離世依然是一場悲劇，本次審判讓外界更清楚看到類鴉片藥物使用的危險性，以及其可能帶來的毀滅性後果。

原告律師哈丁（Rusty Hardin）指出，天使隊內部其實有相關規範，但他們選擇忽視，「真正需要改變的，是像天使隊這樣放任事情發生的球隊。」

《ESPN》報導指出，陪審團提出多項顯示裁決可能有利於家屬，陪審團團長表示，當法官要求陪審團停止評議時，陪審員其實已非常接近裁決結果。他指出，陪審團已就非懲罰性賠償金額達成共識，範圍約在7000萬至9000萬美元之間，並且也接近提出1000萬美元的初步懲罰性賠償金額。若裁決正式作出，雙方律師還會就懲罰性賠償進一步辯論，最終再決定實際金額。

報導內文也提到，史卡格家屬認為天使隊未採取任何措施防範或監督凱伊的藥物濫用行為，也未對其進行懲戒或解雇，等同將史卡格置於危險之中。

天使隊則是一直主張他們並不知情史卡格的藥物成癮問題，是他刻意向球隊隱瞞，球團是在「錯誤前提下」與史卡格簽約，因為他未揭露自己曾對止痛藥成癮，甚至連他的妻子都不知情。

天使律師團最後強調，凱伊在向史卡格斯及其他球員提供藥物時，並非在執行職務範圍內的行為，球隊高層對其非法用藥活動並不知情，導致史卡格死亡的關鍵原因，是他本人所做出的魯莽決定。

