運動部》全國民俗運動匯演 金門中正國小締造鼓吹陣11連霸

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣民俗體育最大賽事「全國民俗運動匯演活動」今於台南大學進行第二天賽程並舉行開幕典禮，運動部全民體育署署長房瑞文南下親臨主持，來自金門的中正國小在鼓吹陣締造11連霸，表現卓越堪稱全國文陣類陣頭之翹楚。

今年以獨特迎賓儀式迎接貴賓，包括台南後壁菁寮國小金獅陣、宋江陣、以及遠道自金門坐飛機來的中正國小鼓吹陣，房瑞文還應邀為鼓吹陣的哨角掛上彩帶。擔任「迎賓」重任的中正國小鼓吹陣，已在文陣比賽連續10度奪冠，今年最大不同是隊伍多了1位老師和5位家長穿場表演扇子舞。校長陳為信說，因為今年4月學生出國表演前，有人建議表演中可加入一些較輕鬆活潑的元素，老師李麗娟便以「台灣尚勇」樂曲及現代舞步，讓大人陪著小孩亮相，這個小改變不僅讓表演更加生動活潑，也可以和現場觀眾互動。

隨後文陣比賽，中正國小就以92.33的高分完成11連霸，曾獲「師鐸獎」肯定的李麗娟表示，能夠衛冕是因為兼顧傳統與創新，「中正國小是少數保有嗩吶、哨角的文陣隊伍，保存多項台灣本島罕見的古音及鼓吹樂式，展現高度文化價值及獨特性。」除了在校集訓，晚上她還和學生視訊糾正動作，一個動作、一個音做不到位，就得不斷練習，才有今日亮麗成績。

