TPBL》禁賽回歸的高國豪關鍵時刻挺身而出 攻城獅逼退夢想家終結4連敗

2025/12/20 19:42

高國豪禁賽後回歸首戰拿13分（TPBL提供）高國豪禁賽後回歸首戰拿13分（TPBL提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕在解除禁賽令後回歸的高國豪，在決勝節關鍵時刻挺身而出，助隊擴大分差，他全場拿13分，加上曾柏喻得17分、8助攻，率領新竹攻城獅以90：85力退福爾摩沙夢想家，終結4連敗低潮。

高國豪因和兄長在大街上互毆，事後告上法庭，還因此被聯盟禁賽，但在確定和解之後，聯盟昨召開紀律委員會後表示，考量事件已和解加上高國豪對相關暴力行為深具悔意，即日起解除禁賽，仍得繳交6萬元台幣罰款，並完成至少20小時的公益服務，他也在今天攻城獅主場賽事中回歸。

身為當家球星，高國豪也在關鍵時刻挺身而出，在攻城獅決勝節與夢想家一路纏鬥之下，原本只有3分領先，但他在最後4分21秒投進重要兩分球，接著再靠著抄截快攻上籃得手，一人連拿4分，將比分擴大至83：76領先，而曾柏喻和劉丞勳也在隨後加入得分行列，聯手助攻城獅以5分差收下重要一勝。

攻城獅共5人得分達雙位數，高國豪有13分、2籃板、2助攻、2抄截，帕塞獅拿14分，德魯和提傑各有11分。

夢想家今少了林俊吉、馬建豪，霍爾曼的18分為全隊最高，湯普金斯拿18分居次，張宗憲替補拿15分，蔣淯安12分。

