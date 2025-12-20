自由電子報
體育 籃球 PLG

PLG》等了超過40天的比賽！獵鷹末節轟37分逆轉洋基工程

2025/12/20 20:11

獵鷹新洋將貝納師（PLG提供）獵鷹新洋將貝納師（PLG提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕PLG台鋼獵鷹、洋基工程都超過40天沒比賽，兩隊今天在成大體育館交鋒，獵鷹新洋將貝納師首場就令人驚艷，繳出21分、16籃板，加上翟蒙斬獲23分，獵鷹最終以102：90打敗洋基工程。

洋基工程成軍至今僅11月9日在客場對陣富邦勇士，至於獵鷹上次出賽也是11月8日遭遇勇士，如今兩隊休兵超過40天再度比賽，洋基工程首節靠兩位洋將庫薩斯、喬治金合力貢獻15分，以23：16領先獵鷹，另外洋基的「新台灣人」戴維斯也迎來加盟後首度出賽。

不過，身為地主的獵鷹在第2節就是靠貝納師的搶眼表現，不僅追平更以42：40領先洋將。

洋基工程在第3節靠著狀元葉惟捷、高偉綸的好表現，打完又搶回領先優勢，但獵鷹在第4節有小洋將多比單節10分，加上翟蒙也有8分，單節猛轟37分也一舉帶走勝利。

洋基工程表現最佳為阿拉薩的18分、17籃板，葉惟捷也拿下17分，但洋將傑克森雖貢獻16分，但他全場21投4中的表現完全不及格，有NBA經驗的喬治金14投5中也只能算是差強人意。

獵鷹翟蒙（PLG提供）獵鷹翟蒙（PLG提供）

獵鷹多比（PLG提供）獵鷹多比（PLG提供）

獵鷹主控谷毛唯嘉（PLG提供）獵鷹主控谷毛唯嘉（PLG提供）

洋基工程狀元葉惟捷（PLG提供）洋基工程狀元葉惟捷（PLG提供）

