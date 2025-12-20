自由電子報
TPBL》高國豪在就好了！曾柏喻跟熟悉的後場搭檔合作有安定感

2025/12/20 20:41

高國豪與曾柏喻開心慶祝。（TPBL提供）高國豪與曾柏喻開心慶祝。（TPBL提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕新竹攻城獅在連敗期間，教練威森坦言曾想過如果高國豪在就好了，今天高國豪正式回歸也在關鍵時刻挺身而出，率隊以90：85逼退福爾摩沙夢想家，結束4連敗低潮。

高國豪在本季回歸2號位後也重拾身手，是攻城獅在季初打出亮麗開局的關鍵人物之一，只是隨著他因場外家務事鬧上法庭，導致被聯盟禁賽，攻城獅也在他缺陣期間一勝難求。

威森說：「高國豪是非常重要的球員，他在很多面向都能幫助球隊，無論攻守或是最後終結比賽，他不在球隊的時候，我們都非常想他，他這3場沒打，都是在關鍵時刻差2、3分的比賽，我們會想著他如果在，就能把球賽贏下來，今天他回來就贏球，在這場勝利佔據了很大的部分。」

曾柏喻攻下17分、8助攻，同樣是攻城獅打下勝利的重要功臣，但他認為這是團隊的功勞，且這場高國豪回歸也扮演重要角色，他說：「我們從開季就一直搭配，國豪在旁邊就讓我有安定感，可能大家說他大心臟，這點我也很認同，因為關鍵時刻即使對方守很好，但他總有特別能力可以投進。」

高國豪在禁賽後歸隊則是很不好意思地直說抱歉，他強調在不能上場的時候並沒有荒廢訓練，還是會自主訓練跟隨隊練球，「很久沒回到球場打球，可以跟隊友並肩作戰很開心，明天還有一場比賽，要繼續贏下比賽。」

